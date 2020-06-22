В ГД внесли на ратификацию соглашение об операциях с драгметаллами в ЕАЭС

Соглашение направлено на создание условий для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках ЕАЭС, а также на формирование взаимовыгодных торгово-экономических механизмов, ориентированных на создание конкурентных преимуществ входящих в союз государств и их взаимодействие в целях выработки эффективных мер в этой сфере.