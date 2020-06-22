Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200622/1573316992.html
В ГД внесли на ратификацию соглашение об операциях с драгметаллами в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T16:56
евразийский экономический союз
госдума рф
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1400x0_80_0_0_a752cb7c9718dfb3f0fbecee1be21444.jpg
https://ria.ru/20200609/1572659401.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1400x0_80_0_0_a752cb7c9718dfb3f0fbecee1be21444.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_287:0:3018:2048_1400x0_80_0_0_0527246b6000709a72323e6cc551610a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_628:0:2676:2048_1400x0_80_0_0_4ee3e31f0364ac91b3d7c2b067029775.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евразийский экономический союз, госдума рф, владимир путин, экономика

В ГД внесли на ратификацию соглашение об операциях с драгметаллами в ЕАЭС

16:56 22.06.2020
213
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из базы данных нижней палаты парламента.
Соглашение направлено на создание условий для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках ЕАЭС, а также на формирование взаимовыгодных торгово-экономических механизмов, ориентированных на создание конкурентных преимуществ входящих в союз государств и их взаимодействие в целях выработки эффективных мер в этой сфере.
Соглашение определяет особенности осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС и распространяется на правоотношения, связанные с деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по осуществлению операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Правительство РФ поддерживает законопроект, одновременно отмечая, что его реализация не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
9 июня, 05:25Распространение нового коронавируса
Представители ЕАЭС согласовали план по борьбе с COVID-19
200000
Обсудить 0
Евразийский экономический союзГосдума РФВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Белоруссия предложила провести очную встречу премьеров ЕАЭС в Минске
Федор Лукьянов
Эксперт оценил отношения между США и Китаем
Уборка кукурузы на полях Липецкой области
В Липецкой области начали подготовку к приему нового урожая
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков
Минпромторг не зафиксировал случаев отказа от подписанных СПИКов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
В Москве рассказали о помощи предпринимателям
Молоко в бутылках
РФ осенью 2020 года начнет поставки сухого молока и сыворотки в КНР
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова прокомментировала сообщения о повышении НДФЛ для богатых
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
В МТЦ оценили потери мировой экономики из-за пандемии COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила расходы на здравоохранение
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Источник раскрыл планы российских нефтяников по поставкам в Белоруссию
Девушка снимает деньги в банкомате
Российские банки не будут вводить комиссии за переводы через банкомат
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова назвала основную национальную задачу
ОАО Нижнекамскнефтехим
"Нижнекамскнефтехим" ставит оборудование на новом этиленовом комплексе
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Турецкий военный корабль
Макрон рассказал об инциденте, доказывающем "смерть мозга" НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
03:48Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
03:34"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
03:31Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
03:24Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
03:17Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
03:16СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
03:00Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
02:56В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
02:24ОДКБ вместе с МВД России работают над новой антинаркотической стратегией
02:17СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
02:15Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
02:04Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
01:58РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
01:58В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
01:53В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
01:49На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
01:45В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
01:40Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз
01:37"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Лента новостейМолния