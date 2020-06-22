В ГД внесли на ратификацию соглашение об операциях с драгметаллами в ЕАЭС

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из базы данных нижней палаты парламента.
Соглашение направлено на создание условий для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в рамках ЕАЭС, а также на формирование взаимовыгодных торгово-экономических механизмов, ориентированных на создание конкурентных преимуществ входящих в союз государств и их взаимодействие в целях выработки эффективных мер в этой сфере.
Соглашение определяет особенности осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС и распространяется на правоотношения, связанные с деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по осуществлению операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Правительство РФ поддерживает законопроект, одновременно отмечая, что его реализация не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета.