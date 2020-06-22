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Рапота: наши дела должны быть достойны Великой Победы
Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату состоится 30 июня, сообщил в понедельник на видеоконференции, посвящённой 75-летию Победы, а также Дню памяти и... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:44
союзное государство
григорий рапота
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григорий рапота

Рапота: наши дела должны быть достойны Великой Победы

14:49 22.06.2020 (обновлено: 19:44 22.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату состоится 30 июня, сообщил в понедельник на видеоконференции, посвящённой 75-летию Победы, а также Дню памяти и скорби, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Конференция была организована Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь. Ее участники обсудили, в том числе, вопросы сохранения исторической памяти в двух странах.
"Мы в Союзном государстве всегда отдавали должное памяти погибших и тем, кто выжил. Отдавали должное и героическим событиям, и печальным. Мы с вами создали ряд памятников, среди которых – Операция "Багратион", замечательный памятный знак, установленный на Гомельщине в память об освобождении Белоруссии. В Брестской крепости в последнее время была энергично продолжена программа реконструкции тех жестоких боев, которые прошли в тех местах. И мы вместе с руководством музея пошли дальше в своих устремлениях – рассказали и о предшествующей битве истории. Это увлекательная, интересная работа. Был выпущен ряд книг, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны", - рассказал Рапота.
По его словам, к 75-летию Победы издана книга о раритетах военно-исторических музеев России и Белоруссии – "экспонатах, которые трогают душу". И буквально недавно вышел в свет первый том двухтомного труда, посвященного Ржевской битве.
Установка центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату
Вчера, 12:13Союзное государство
Журналисты Союзного государства посетят открытие Ржевского мемориала
"Он так и называется – "Ржев. Битва". Второй том будет издан несколько позже. Он уже подготовлен, но мы ждем открытия Ржевского мемориала, решение о возведении которого было принято руководителями двух государств. На создание скульптурной композиции были выделены средства Союзного государства, а впоследствии мемориальный комплекс вокруг этой композиции создавался еще и на народные средства, путем открытого сбора. Открытие памятника планируется 30 июня, но и после предстоит огромная изыскательная работа", - сообщил госсекретарь.
Он напомнил, что комплекс стал филиалом московского Музея Победы, и уже сейчас сотрудники мемориала ведут работу по выявлению уроженцев Белоруссии, которые пали в Ржевской битве или же прошли через нее.
"Пока нашли около шестисот человек, но эта цифра значительно больше. Вообще зачастую сложно отличить белоруса от россиянина, потому что это была единая страна. Но, тем не менее, такая работа ведется - и по другим гражданам Советского Союза тоже. Замечу еще, что земля из места Ржевской битвы недавно была помещена в крипту минского Храма всех Святых", - рассказал госсекретарь.
Рапота подчеркнул, что 75-летие Великой Победы стало лейтмотивом в работе Союзного государства последних лет – как российской, так и белорусской стороны.
"Открытие памятников, оздоровление ветеранов, детские мероприятия – мы обязательно эту тему затрагиваем. И я хочу поблагодарить всех участников процесса. Это огромный труд! И большая душа в это вложена! Я хочу нам всем пожелать, чтобы мы были достойны того подвига, который совершили наши отцы и деды. Просто вспоминать Победу – само по себе очень важно. Поминать павших – крайне необходимо. Но хотелось бы, чтобы и наши деяния, которые еще предстоят нам и молодому поколению, были достойны той Великой Победы", - заключил госсекретарь.
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Союзное государствоГригорий Рапота
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