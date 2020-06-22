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Распространение нового коронавируса
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В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 6 тысяч, количество умерших выросло за сутки с 81 до 83, сообщает областное... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:21
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В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:21 22.06.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТула
Тула
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тула. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 6 тысяч, количество умерших выросло за сутки с 81 до 83, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 17 человек.
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"Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Дубны в возрасте 44 и 69 лет. У них в анамнезе хроническое заболевание эндокринной системы", - говорится в сообщении.
В Тульской области за время пандемии заболевание COVID-19 подтверждено у 6056 человек, выздоровели 4558 пациентов.
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Всего в регионе умерли 83 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДубнаТулаТульская областьОбщество
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