https://ria.ru/20200622/1573287981.html
В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 6 тысяч, количество умерших выросло за сутки с 81 до 83, сообщает областное... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T11:21
2020-06-22T11:21
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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