В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным Число пациентов с подтвержденным коронавирусом Тульской области превысило 6 тысяч, количество умерших выросло за сутки с 81 до 83, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области зарегистрированы 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 17 человек.

"Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы Дубны в возрасте 44 и 69 лет. У них в анамнезе хроническое заболевание эндокринной системы", - говорится в сообщении.

В Тульской области за время пандемии заболевание COVID-19 подтверждено у 6056 человек, выздоровели 4558 пациентов.

Всего в регионе умерли 83 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области по данным на 2020 год составляет 1,466 миллиона человек.