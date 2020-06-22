Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае

"За последние два года для опережения цензоров нам приходилось регулярно обновлять нашу технологию "разблокирования"... Мы решили направить наши ресурсы для борьбы с цензурой в другие места, где Telegram по-прежнему запрещают власти, в такие места, как Иран и Китай. Мы просим администраторов бывших прокси-серверов для российских пользователей сосредоточить свои усилия на этих странах", - написал Дуров в своем Telegram-канале.