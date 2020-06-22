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Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае
Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T06:57
telegram (приложение)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
павел дуров
китай
иран
общество
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1
китай
иран
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:224:2395:1571_1400x0_80_0_0_c7ed2c22731c1d401b7b6eab1f9a1589.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), павел дуров, китай, иран, общество

Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае

06:57 22.06.2020
1244
© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае.
Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так называемых ключей дешифрования. Однако у многих пользователей мессенджер продолжил работать. В минувший четверг Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
"За последние два года для опережения цензоров нам приходилось регулярно обновлять нашу технологию "разблокирования"... Мы решили направить наши ресурсы для борьбы с цензурой в другие места, где Telegram по-прежнему запрещают власти, в такие места, как Иран и Китай. Мы просим администраторов бывших прокси-серверов для российских пользователей сосредоточить свои усилия на этих странах", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
По его словам, политическая обстановка в мире становится все более непредсказуемой, и в будущем другие страны могут попытаться заблокировать приложения, которые сохраняют конфиденциальность данных пользователей, в том числе и Telegram.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
18 июня, 23:58
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
1302007
Обсудить 1
Telegram (приложение)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Павел ДуровКитайИранОбщество
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