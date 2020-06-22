Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае.
Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так называемых ключей дешифрования. Однако у многих пользователей мессенджер продолжил работать. В минувший четверг Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
"За последние два года для опережения цензоров нам приходилось регулярно обновлять нашу технологию "разблокирования"... Мы решили направить наши ресурсы для борьбы с цензурой в другие места, где Telegram по-прежнему запрещают власти, в такие места, как Иран и Китай. Мы просим администраторов бывших прокси-серверов для российских пользователей сосредоточить свои усилия на этих странах", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
По его словам, политическая обстановка в мире становится все более непредсказуемой, и в будущем другие страны могут попытаться заблокировать приложения, которые сохраняют конфиденциальность данных пользователей, в том числе и Telegram.
18 июня, 23:58Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России