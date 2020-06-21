Парламент Ливии приветствовал речь о помощи президента Египта

"Приветствую народ и руководство Египта. Приветствую и высоко оцениваю идеи, высказанные в речи президента АРЕ Абдель Фаттаха ас-Сиси, которые стали ответом на наш призыв к египетскому парламенту в связи с необходимостью вмешательства и оказания поддержки нашим вооруженным силам в войне против терроризма и в отражении иностранного вторжения", - говорится в полученном РИА Новости заявлении спикера.