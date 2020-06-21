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Парламент Ливии приветствовал речь о помощи президента Египта
Спикер заседающего на востоке Ливии парламента Акила Салех заявил, что приветствует озвученные президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси идеи по поводу... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T17:54
акиля салех
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акиля салех, халифа хафтар, абдель фаттах ас-сиси, саудовская аравия, ливия, турция, оаэ, сша, египет, в мире

Парламент Ливии приветствовал речь о помощи президента Египта

17:54 21.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
КАИР, 21 июн - РИА Новости. Спикер заседающего на востоке Ливии парламента Акила Салех заявил, что приветствует озвученные президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси идеи по поводу оказания помощи ливийцам.
"Приветствую народ и руководство Египта. Приветствую и высоко оцениваю идеи, высказанные в речи президента АРЕ Абдель Фаттаха ас-Сиси, которые стали ответом на наш призыв к египетскому парламенту в связи с необходимостью вмешательства и оказания поддержки нашим вооруженным силам в войне против терроризма и в отражении иностранного вторжения", - говорится в полученном РИА Новости заявлении спикера.
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в субботу, выступая на военной базе в районе города Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая племена.
Также президент заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
Ас-Сиси в ходе осмотра Западного военного округа на границе с Ливией также приказал военным быть готовыми выполнить боевые задачи как в стране, так и за ее пределами.
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Акиля СалехХалифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиСаудовская АравияЛивияТурцияОАЭСШАЕгипетВ мире
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