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Стали известны подробности пожара в калининградском центре помощи детям
Порядка 110 человек эвакуировали в воскресенье из центра помощи детям "Наш дом" в Зеленоградске Калининградской области из-за пожара, люди не пострадали,... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:18
зеленоградск
калининградская область
происшествия
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353
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зеленоградск, калининградская область, происшествия

Стали известны подробности пожара в калининградском центре помощи детям

12:18 21.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Порядка 110 человек эвакуировали в воскресенье из центра помощи детям "Наш дом" в Зеленоградске Калининградской области из-за пожара, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Очаг пожара возник на кровле спортзала, пристроенного к 3-этажному кирпичному зданию центра помощи детям "Наш дом", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из горящего здания были эвакуированы 110 человек, в том числе 101 ребенок. В 03.24 пожар был локализован на площади 150 квадратных метров, а в 05.30 – полностью ликвидирован. Все эвакуированные размещены в соседнем здании детского сада № 6. К ликвидации пожара привлекались 40 человек и 13 единиц техники.
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ЗеленоградскКалининградская областьПроисшествия
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