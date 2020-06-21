Стали известны подробности пожара в калининградском центре помощи детям

По его словам, из горящего здания были эвакуированы 110 человек, в том числе 101 ребенок. В 03.24 пожар был локализован на площади 150 квадратных метров, а в 05.30 – полностью ликвидирован. Все эвакуированные размещены в соседнем здании детского сада № 6. К ликвидации пожара привлекались 40 человек и 13 единиц техники.