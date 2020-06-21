В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе

В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия в Донбассе

В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия в Донбассе

Он добавил, что в воскресенье украинские силовики, используя противотанковый ракетный комплекс, обстреляли район поселка Золотое-5, в результате чего было нарушено электроснабжение данного населенного пункта.