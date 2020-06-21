В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе

ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье обстреляли район поселков Фрунзе и Золотое-5 самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, ВСУ "с направления населенного пункта Крымское (под контролем ВС Украины - ред.) подвергли обстрелу из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов район населенного пункта Фрунзе".
Он добавил, что в воскресенье украинские силовики, используя противотанковый ракетный комплекс, обстреляли район поселка Золотое-5, в результате чего было нарушено электроснабжение данного населенного пункта.
"Благодаря оперативным действиям сотрудников электросетей электроснабжение поселка было восстановлено в короткие сроки", - заявил официальный представитель оборонного ведомства республики.
По словам Осадчего, информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.