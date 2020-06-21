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В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
Украинские силовики в воскресенье обстреляли район поселков Фрунзе и Золотое-5 самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:51
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины

В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе

11:51 21.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПередача заключенных Украине представителями ЛНР
Передача заключенных Украине представителями ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье обстреляли район поселков Фрунзе и Золотое-5 самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, ВСУ "с направления населенного пункта Крымское (под контролем ВС Украины - ред.) подвергли обстрелу из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов район населенного пункта Фрунзе".
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Он добавил, что в воскресенье украинские силовики, используя противотанковый ракетный комплекс, обстреляли район поселка Золотое-5, в результате чего было нарушено электроснабжение данного населенного пункта.
"Благодаря оперативным действиям сотрудников электросетей электроснабжение поселка было восстановлено в короткие сроки", - заявил официальный представитель оборонного ведомства республики.
По словам Осадчего, информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
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