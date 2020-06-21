https://ria.ru/20200621/1573254451.html
В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области превысило 4 тысячи, сообщило правительство региона. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:37
2020-06-21T11:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
ивановская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ивановская область
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости.
Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области
превысило 4 тысячи, сообщило правительство региона.
"По состоянию на 21 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 4017 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 83 диагноза)", - говорится в сообщении.
Всего к настоящему моменту в регионе выздоровели 2276 пациентов с COVID-19. Скончались 35 пациентов.
"Всего под наблюдением врачей с 29 января находились 16 042 человека (за сутки под наблюдение взяты 189 человек), 13 524 человека по истечении 14-дневного карантина выписаны (за сутки выписаны 249 человек). На сегодняшний день под наблюдением остаются 2518 человек с разными сроками окончания карантина", - отмечают областные власти.
С 4 марта в регионе введено обязательное тестирование наличия новой коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.
"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 2184 положительных теста на коронавирус (из них 58 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 1194 случая", - говорится в сообщении.
Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.