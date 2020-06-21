В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи

Ситуация с коронавирусом в Ивановской области. Архивное фото

Ситуация с коронавирусом в Ивановской области

ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области превысило 4 тысячи, сообщило правительство региона.

"По состоянию на 21 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 4017 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 83 диагноза)", - говорится в сообщении.

Всего к настоящему моменту в регионе выздоровели 2276 пациентов с COVID-19. Скончались 35 пациентов.

"Всего под наблюдением врачей с 29 января находились 16 042 человека (за сутки под наблюдение взяты 189 человек), 13 524 человека по истечении 14-дневного карантина выписаны (за сутки выписаны 249 человек). На сегодняшний день под наблюдением остаются 2518 человек с разными сроками окончания карантина", - отмечают областные власти.

С 4 марта в регионе введено обязательное тестирование наличия новой коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.

"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 2184 положительных теста на коронавирус (из них 58 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 1194 случая", - говорится в сообщении.

Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.