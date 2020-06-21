Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами

ТАШКЕНТ, 21 июн - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways в воскресенье доставит спецрейсом 84 россиянина из Ташкента в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.

"Спецрейс Uzbekistan Airways вылетел 20 июня из Ташкента в Екатеринбург в 13.20 (11.20 мск). На борту – 84 гражданина России и 41 иностранный гражданин", - сказал представитель посольства.

По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены более 3,5 тысячи россиян. В марте-июне чартеры "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Китаем, Южной Кореей и Ранее представитель оперштаба при кабмине страны сообщал РИА Новости, что с 15 июня Узбекистан возобновил авиасообщение со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом - Японией Израилем . Полеты в Россию, будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.