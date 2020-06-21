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Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
Авиакомпания Uzbekistan Airways в воскресенье доставит спецрейсом 84 россиянина из Ташкента в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:34
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, узбекистан

Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами

11:34 21.06.2020
66
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Uzbekistan Airways". Архивное фото
ТАШКЕНТ, 21 июн - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways в воскресенье доставит спецрейсом 84 россиянина из Ташкента в Екатеринбург, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.
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"Спецрейс Uzbekistan Airways вылетел 20 июня из Ташкента в Екатеринбург в 13.20 (11.20 мск). На борту – 84 гражданина России и 41 иностранный гражданин", - сказал представитель посольства.
По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены более 3,5 тысячи россиян. В марте-июне чартеры "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
Ранее представитель оперштаба при кабмине страны сообщал РИА Новости, что с 15 июня Узбекистан возобновил авиасообщение со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом - Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в Россию, будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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