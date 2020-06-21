В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ

"В Кабардино-Балкарскую Республику прибыл груз - помощь, переданная по договоренности главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заед Аль Нахайаном. Она включает в себя средства индивидуальной защиты для наших медиков, а также тест-системы", - написал Коков в своем аккаунте в соцсети Instagram.