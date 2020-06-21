Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573253974.html
В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
Груз с медицинской помощью из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для борьбы с коронавирусом, о поставке которой договорился глава Чечни Рамзан Кадыров, прибыл РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
казбек коков
северный кавказ
кабардино-балкарская республика (кбр)
рамзан кадыров
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529492_0:0:3242:1824_1400x0_80_0_0_7316b0a6593883e5bf9e5eeb203199cc.jpg
https://ria.ru/20200621/1573252872.html
северный кавказ
оаэ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529492_0:0:3242:1824_1400x0_80_0_0_7316b0a6593883e5bf9e5eeb203199cc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529492_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_027ed37985391574608b4c0bfd696e49.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529492_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_450035e67d44cd10fca87a3d40c4e66a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, казбек коков, северный кавказ, кабардино-балкарская республика (кбр), рамзан кадыров, оаэ

В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ

11:29 21.06.2020
173
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19 . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Груз с медицинской помощью из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для борьбы с коронавирусом, о поставке которой договорился глава Чечни Рамзан Кадыров, прибыл в Кабардино-Балкарию, сообщил глава региона Казбек Коков.
Ранее сообщалось, что Кадыров договорился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заед Аль Нахайаном о том, что ОАЭ предоставит гуманитарную помощь нескольким республикам Северного Кавказа.
"В Кабардино-Балкарскую Республику прибыл груз - помощь, переданная по договоренности главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заед Аль Нахайаном. Она включает в себя средства индивидуальной защиты для наших медиков, а также тест-системы", - написал Коков в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Он выразил благодарность шейху Мухаммеду бен Заед Аль Нахайану за "важную в настоящее время поддержку", а также поблагодарил Кадырова "за инициативу и организацию столь благородного дела".
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
10:49Распространение нового коронавируса
В России выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом
По данным регионального минздрава, прибывший груз включает в себя 1 тысячу тестов, 2,5 тысячи одноразовых противочумных костюмов, 100 тысяч пар перчаток, 10 тысяч масок, 10 тысяч пар бахил, 2 тысячи санитайзеров, 2 тысячи упаковок салфеток и 1 тысячу халатов.
В Кабардино-Балкарии выявлен 4361 случай коронавирусной инфекции COVID-19, скончались 45 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
301000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКазбек КоковСеверный КавказКабардино-Балкарская Республика (КБР)Рамзан КадыровОАЭ
Рекомендуем
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways
Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Ситуация с коронавирусом в Ивановской области
В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
Зарядка смартфона
В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
Противолодочный корабль на военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске
Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
Вид на Старый город Таллина, столицы Эстонии
В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Опубликовано видео с места, где нашли замурованного в бетон мальчика
Передача заключенных Украине представителями ЛНР
В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:05В Москве подтопило более 30 участков дорог
12:03В Роспотребнадзоре разъяснили правила ношения масок в детских лагерях
12:03Путин наградил около 900 медиков новой медалью Луки Крымского
12:01Главврач больницы Сперанского в Москве оценил награду президента
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния