https://ria.ru/20200621/1573253974.html
В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
Груз с медицинской помощью из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для борьбы с коронавирусом, о поставке которой договорился глава Чечни Рамзан Кадыров, прибыл РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:29
2020-06-21T11:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
казбек коков
северный кавказ
кабардино-балкарская республика (кбр)
рамзан кадыров
оаэ
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https://ria.ru/20200621/1573252872.html
северный кавказ
оаэ
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529492_0:0:3242:1824_1400x0_80_0_0_7316b0a6593883e5bf9e5eeb203199cc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, казбек коков, северный кавказ, кабардино-балкарская республика (кбр), рамзан кадыров, оаэ
НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости.
Груз с медицинской помощью из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ
) для борьбы с коронавирусом, о поставке которой договорился глава Чечни Рамзан Кадыров
, прибыл в Кабардино-Балкарию, сообщил глава региона Казбек Коков
.
Ранее сообщалось, что Кадыров договорился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заед Аль Нахайаном о том, что ОАЭ предоставит гуманитарную помощь нескольким республикам Северного Кавказа
.
"В Кабардино-Балкарскую Республику прибыл груз - помощь, переданная по договоренности главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заед Аль Нахайаном. Она включает в себя средства индивидуальной защиты для наших медиков, а также тест-системы", - написал Коков в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Он выразил благодарность шейху Мухаммеду бен Заед Аль Нахайану за "важную в настоящее время поддержку", а также поблагодарил Кадырова "за инициативу и организацию столь благородного дела".
По данным регионального минздрава, прибывший груз включает в себя 1 тысячу тестов, 2,5 тысячи одноразовых противочумных костюмов, 100 тысяч пар перчаток, 10 тысяч масок, 10 тысяч пар бахил, 2 тысячи санитайзеров, 2 тысячи упаковок салфеток и 1 тысячу халатов.
В Кабардино-Балкарии выявлен 4361 случай коронавирусной инфекции COVID-19, скончались 45 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф