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Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
Рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе обновляется пятый день подряд, инфекция выявлена еще у 294... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:26
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1400x0_80_0_0_d0ddd77f03fdb7187d6f507be82d7095.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, наталья комарова

Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19

11:26 21.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июн - РИА Новости. Рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе обновляется пятый день подряд, инфекция выявлена еще у 294 человек, следует из данных регионального оперативного штаба.
"За последние сутки в регионе зарегистрировано 294 новых случаев коронавирусной инфекции в 18 муниципальных образованиях... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 6286", - говорится в сообщении.
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Предыдущий рекордный показатель новых случаев COVID-19 в Югре был зафиксирован в субботу, когда штаб сообщил о 280 инфицированных. Три дня подряд до этого инфекция подтверждалась более чем у 235 человек, обновляя максимальные для округа суточные показатели.
Губернатор Югры Наталья Комарова во вторник на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия" заявила, что автономный округ вышел на пик заболеваемости COVID-19.
Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до 23 июня включительно, при этом решений о продлении ограничений региональные власти пока не озвучивают.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округЗдоровье - ОбществоНаталья Комарова
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