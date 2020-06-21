Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19

Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19. Архивное фото

Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июн - РИА Новости. Рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе обновляется пятый день подряд, инфекция выявлена еще у 294 человек, следует из данных регионального оперативного штаба.

"За последние сутки в регионе зарегистрировано 294 новых случаев коронавирусной инфекции в 18 муниципальных образованиях... Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 6286", - говорится в сообщении.

Предыдущий рекордный показатель новых случаев COVID-19 в Югре был зафиксирован в субботу, когда штаб сообщил о 280 инфицированных. Три дня подряд до этого инфекция подтверждалась более чем у 235 человек, обновляя максимальные для округа суточные показатели.

Губернатор Югры Наталья Комарова во вторник на заседании президиума генсовета партии " Единая Россия " заявила, что автономный округ вышел на пик заболеваемости COVID-19.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до 23 июня включительно, при этом решений о продлении ограничений региональные власти пока не озвучивают.