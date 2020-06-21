Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573253700.html
В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет 1981, сообщил в воскресенье республиканский... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_efea8e06831c0b3d8cc6bbea70c0787d.jpg
1
эстония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_efea8e06831c0b3d8cc6bbea70c0787d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_75c10d72d833e451b2056728eacef932.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_2d14cb8263dc79f520e4fa7ba4876200.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, эстония, в мире

В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19

11:14 21.06.2020
86
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на Старый город Таллина, столицы Эстонии
Вид на Старый город Таллина, столицы Эстонии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Вид на Старый город Таллина, столицы Эстонии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет 1981, сообщил в воскресенье республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1981 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в Эстонии было проведено более 102 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся восемь пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
21091816
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
Рекомендуем
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19
В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
Пожарная машина в Киеве
В Киеве три человека оказались под завалами дома, где взорвался газ
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
В Миннеаполисе не менее десяти человек пострадали при стрельбе
Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии
На Бали планируют принимать туристов в сентябре
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways
Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
Зарядка смартфона
В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи
Украинский военный
В ВС Украины выявили восемь новых случаев COVID-19
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
В Киеве взорвался газ в жилом доме
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Источник: в Самаре два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:05В Москве подтопило более 30 участков дорог
12:03В Роспотребнадзоре разъяснили правила ношения масок в детских лагерях
12:03Путин наградил около 900 медиков новой медалью Луки Крымского
12:01Главврач больницы Сперанского в Москве оценил награду президента
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния