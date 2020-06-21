Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573253170.html
В центре "Вороновское" лечатся более 200 пациентов с COVID-19
Более 200 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T11:00
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466232_0:0:2938:1652_1400x0_80_0_0_f40236adcc83dc2bcbd0c24ea05f93f5.jpg
https://ria.ru/20200621/1573251741.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466232_0:0:2938:1652_1400x0_80_0_0_f40236adcc83dc2bcbd0c24ea05f93f5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466232_65:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_7c596782cc985d1584c4619cfa26597e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466232_558:0:2606:2048_1400x0_80_0_0_733cbad899e3f983b39ecd77d6041d4b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В центре "Вороновское" лечатся более 200 пациентов с COVID-19

11:00 21.06.2020
64
© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 200 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 21 июня состоит на лечении 216 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 216, подтверждённых с COVID – 216, с кислородной поддержкой – 157, на ИВЛ – 12", - написал он в Facebook.

Главврач добавил, что за сутки поступили 38 человек, выписались трое.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
10:04Распространение нового коронавируса
В больнице в Коммунарке лечатся более 360 пациентов
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи в Москве
В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В оперштабе назвали регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
Украинский военный
В ВС Украины выявили восемь новых случаев COVID-19
Водитель машины скорой помощи
В России за сутки умерли 109 человек с COVID-19
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
В Киеве взорвался газ в жилом доме
Медик у машины скорой помощи
В Москве выявили 968 новых случаев COVID-19
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Источник: в Самаре два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
Сергей Собянин с работниками скорой помощи
Собянин поблагодарил медиков за тысячи спасенных жизней
Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии
На Бали планируют принимать туристов в сентябре
Пожарная машина в Киеве
В Киеве три человека оказались под завалами дома, где взорвался газ
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 360 пациентов
Вид на Старый город Таллина, столицы Эстонии
В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
В Миннеаполисе не менее десяти человек пострадали при стрельбе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:05В Москве подтопило более 30 участков дорог
12:03В Роспотребнадзоре разъяснили правила ношения масок в детских лагерях
12:03Путин наградил около 900 медиков новой медалью Луки Крымского
12:01Главврач больницы Сперанского в Москве оценил награду президента
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния