В центре "Вороновское" лечатся более 200 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 21 июня состоит на лечении 216 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 216, подтверждённых с COVID – 216, с кислородной поддержкой – 157, на ИВЛ – 12", - написал он в Facebook.