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Распространение нового коронавируса
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В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре превысило 42 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сингапур (страна), в мире

В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи

10:58 21.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре превысило 42 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По его данным, за последние сутки были выявлены 262 зараженных. Сутками ранее сообщалось о 41 833 случаях инфицирования. Таким образом, по состоянию на воскресенье число зараженных COVID-19 в стране достигло 42 095.
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Отмечается, что большинство новых случаев зафиксировано среди иностранных рабочих, проживающих в общежитиях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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