https://ria.ru/20200621/1573253130.html
В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Сингапуре превысило 42 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:58
2020-06-21T10:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сингапур (страна)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1400x0_80_0_0_4bfca9b355ff7a6863ac090841e4726e.jpg
сингапур (страна)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1400x0_80_0_0_4bfca9b355ff7a6863ac090841e4726e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_4a110562458f1527d12addd9cb666b6b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_888:227:2709:2048_1400x0_80_0_0_2f53cd421028073f478e9c0715157152.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сингапур (страна), в мире