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Распространение нового коронавируса
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В оперштабе назвали регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
Прироста заболеваемости COVID-19 нет в Ненецком автономном округе, наименьший темп прироста в Москве — 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:56
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В оперштабе назвали регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19

10:56 21.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Прироста заболеваемости COVID-19 нет в Ненецком автономном округе, наименьший темп прироста в Москве — 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ - 0%, город Москва - 0,5%, Еврейская АО - 0,8%, Республика Крым - 0,8%, Республика Северная Осетия - 0,8%, Чукотский АО - 0,8%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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