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В ВС Украины выявили восемь новых случаев COVID-19
Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 140 человек, выздоровели 263, сообщил в... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВС Украины выявили восемь новых случаев COVID-19

10:55 21.06.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный . Архивное фото
КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины, всего болеют 140 человек, выздоровели 263, сообщил в воскресенье пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них четверо военнослужащих находятся на лечении в Ровенском военном госпитале… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится четверо военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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По данным пресс-центра, по состоянию на утро воскресенья в ВСУ болеют 140 человек, всего за время пандемии выздоровели 263 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 420 человек.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 36560, умерли 1002 человек, 16 509 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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