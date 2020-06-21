В ВС Украины выявили восемь новых случаев COVID-19

"За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них четверо военнослужащих находятся на лечении в Ровенском военном госпитале… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится четверо военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, по состоянию на утро воскресенья в ВСУ болеют 140 человек, всего за время пандемии выздоровели 263 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 420 человек.