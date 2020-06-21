Найдено объяснение классической оптической иллюзии

Ученые изучили документацию, в которой описываются наблюдения за слепыми индийскими детьми, которым восстановили зрение с помощью хирургического вмешательства. Выяснилось, что пациенты воспринимали одновременный световой контраст практические сразу после того, как прозревали. Данный пример показывает, что базисом для возникновения этого эффекта служит достаточно простая нейронная система, которая может функционировать без предварительной настройки.

Еще одна серия экспериментов была предназначена для локализации процессов оценки яркости. В ее основе лежит факт о том, что, получая комбинированное изображение от двух глаз, мозг почти полностью утрачивает информацию о том, с какого глаза были получены те или иные данные. Однако, используя специально разработанные изображения параллелепипедов с градиентными серыми гранями, исследователи обнаружили, что для оценки яркости не нужно ждать, пока информация из двух глаз будет объединена. Согласно гипотезе, выдвинутой авторами работы, процесс оценки проходит еще в сетчатке глаза.