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Найдено объяснение классической оптической иллюзии
Ученые из Массачусетского технологического института в США объяснили природу классических оптических иллюзий, основанных на восприятии фона. Результаты... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T01:01
риа наука
массачусетский технологический институт
сша
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РИА Новости
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60
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массачусетский технологический институт, сша

Найдено объяснение классической оптической иллюзии

01:01 21.06.2020
5940
© http://www.mymanmitt.comЧеловеческий мозг
Человеческий мозг
© http://www.mymanmitt.com
Человеческий мозг. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ученые из Массачусетского технологического института в США объяснили природу классических оптических иллюзий, основанных на восприятии фона. Результаты исследования опубликованы в журнале Vision Research.
Авторы исследования обнаружили, что в основе одновременного светового контраста лежит оценка яркости, происходящая до того момента, когда визуальная информация достигает зрительной коры головного мозга.
Ученые изучили документацию, в которой описываются наблюдения за слепыми индийскими детьми, которым восстановили зрение с помощью хирургического вмешательства. Выяснилось, что пациенты воспринимали одновременный световой контраст практические сразу после того, как прозревали. Данный пример показывает, что базисом для возникновения этого эффекта служит достаточно простая нейронная система, которая может функционировать без предварительной настройки.
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Еще одна серия экспериментов была предназначена для локализации процессов оценки яркости. В ее основе лежит факт о том, что, получая комбинированное изображение от двух глаз, мозг почти полностью утрачивает информацию о том, с какого глаза были получены те или иные данные. Однако, используя специально разработанные изображения параллелепипедов с градиентными серыми гранями, исследователи обнаружили, что для оценки яркости не нужно ждать, пока информация из двух глаз будет объединена. Согласно гипотезе, выдвинутой авторами работы, процесс оценки проходит еще в сетчатке глаза.
По мнению ученых, исследование дает возможность понять, как мозг анализирует полученную по оптическим каналам информацию. Они отмечают, что результаты исследования дают ответ на вопрос, какой механизм лежит в основе фундаментального процесса оценки яркости.
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РИА НаукаМассачусетский технологический институтСША
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