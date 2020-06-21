Первый успех и вечный ужас. Фильму Спилберга "Челюсти" — 45 лет

© Universal Pictures (1989)

На волне успеха ленты сняли множество продолжений — но в художественном плане между ними и первым фильмом, конечно, пропасть. Эти неудачные попытки потроллил Роберт Земекис в своей ленте "Назад в будущее 2". В сцене, где Марти впервые попадает из 80-х в далекий 2015 год, на фасаде кинотеатра висит афиша с призывом смотреть "Челюсти 19" Макса Спилберга (так зовут сына Стивена). Хотя сам режиссер сразу зарекся снимать об акуле-убийце сиквелы — работа над фильмом настолько вымотала его, что он даже не присутствовал на съемках последней сцены. С тех пор, кстати, суеверный Спилберг возвел это в традицию.