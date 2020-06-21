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https://ria.ru/20200621/1573196604.html
Первый успех и вечный ужас. Фильму Спилберга "Челюсти" — 45 лет
Сценарий надо переписать, с актерами ошиблись, из графика катастрофически выбиваемся, бюджет превышен вдвое — об этом думал 28-летний Стивен Спилберг. Ему... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T08:11
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353
60
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лучшие фильмы, кино и сериалы, фото, фильмы, джордж лукас, стивен спилберг

Первый успех и вечный ужас. Фильму Спилберга "Челюсти" — 45 лет

08:00 21.06.2020 (обновлено: 08:11 21.06.2020)
2420
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. Сценарий надо переписать, с актерами ошиблись, из графика катастрофически выбиваемся, бюджет превышен вдвое — об этом думал 28-летний Стивен Спилберг. Ему наконец доверили первый по-настоящему серьезный фильм — "Челюсти", но сущий кошмар начался уже на съемках. О том, как амбиции молодого режиссера чуть не погубила механическая акула и какую роль в этой истории дважды сыграл Джордж Лукас, — в материале РИА Новости.
© Universal Pictures (1975)

Напичканная электроникой махина открыла свою жуткую пасть: острые зубы угрожающе сверкнули на солнце. А потом из нутра механического монстра раздался жалобный скрежет — и воцарилась мертвая тишина. Стало ясно: снова поломка. Продюсеры недоумевали: как же может постоянно подводить конструкция, на которую потратили почти миллион долларов, где недосмотрели? Спилберг помалкивал — знал ответ, но боялся признаться.

Кадр из фильма Челюсти
1 из 13

Напичканная электроникой махина открыла свою жуткую пасть: острые зубы угрожающе сверкнули на солнце. А потом из нутра механического монстра раздался жалобный скрежет — и воцарилась мертвая тишина. Стало ясно: снова поломка. Продюсеры недоумевали: как же может постоянно подводить конструкция, на которую потратили почти миллион долларов, где недосмотрели? Спилберг помалкивал — знал ответ, но боялся признаться.

© Universal Pictures (1975)
© AFP 2020 / Stringer

Предшественнику Стивена дали от ворот поворот: он заявил, что не видит особой разницы между акулой и китом, и его уволили. Так что Спилберг, подписав контракт, решил основательно подготовиться к работе. Перед съемками он отправился в мастерскую, где собирали акулу, прихватив с собой двух друзей — Джорджа Лукаса и Джона Милиуса. Будущий создатель "Звездных войн" полез внутрь, чтобы посмотреть, как там все устроено. Спилберг с Милиусом подскочили сзади и закрыли рыбе пасть. Вытащить ворчащего Лукаса шутникам удалось не сразу — он застрял. А монстр, словно почувствовав вкус первой жертвы, видимо, решил мстить обидчику.

Американский режиссер Стивен Спилберг перед плакатом своего фильма Челюсти в Париже. 15 сентября 1975
2 из 13

Предшественнику Стивена дали от ворот поворот: он заявил, что не видит особой разницы между акулой и китом, и его уволили. Так что Спилберг, подписав контракт, решил основательно подготовиться к работе. Перед съемками он отправился в мастерскую, где собирали акулу, прихватив с собой двух друзей — Джорджа Лукаса и Джона Милиуса. Будущий создатель "Звездных войн" полез внутрь, чтобы посмотреть, как там все устроено. Спилберг с Милиусом подскочили сзади и закрыли рыбе пасть. Вытащить ворчащего Лукаса шутникам удалось не сразу — он застрял. А монстр, словно почувствовав вкус первой жертвы, видимо, решил мстить обидчику.

© AFP 2020 / Stringer
© Universal Pictures (1975)

Эмоциональное напряжение в фильме создается еще и зловещей музыкой Джона Уильямса. Правда, когда он наиграл мелодию на пианино первый раз, Спилберг усмехнулся: банально. Однако звукоряд, насыщенный пиратскими мотивами и отсылками к произведениям Стравинского и Дебюсси, до сих пор считается одним из лучших саундтреков. Уильямс получил за него "Золотой глобус" и "Оскара". На церемонии вручения премий Американской киноакадемии композитор дирижировал оркестром, так что ему пришлось на время прерваться, чтобы выйти на авансцену за статуэткой.

Кадр из фильма Челюсти
3 из 13

Эмоциональное напряжение в фильме создается еще и зловещей музыкой Джона Уильямса. Правда, когда он наиграл мелодию на пианино первый раз, Спилберг усмехнулся: банально. Однако звукоряд, насыщенный пиратскими мотивами и отсылками к произведениям Стравинского и Дебюсси, до сих пор считается одним из лучших саундтреков. Уильямс получил за него "Золотой глобус" и "Оскара". На церемонии вручения премий Американской киноакадемии композитор дирижировал оркестром, так что ему пришлось на время прерваться, чтобы выйти на авансцену за статуэткой.

© Universal Pictures (1975)
© Universal Pictures (1975)

Вообще-то акул было три. Одна полностью герметичная, для подводных съемок и крупных планов. Две другие — с разрезанными боками, чтобы команда механиков, состоящая из четырех десятков человек, могла управлять конструкцией с другой стороны. Челюсти этих монстров были шириной около полутора метров, одна только голова весила почти 200 килограммов, а вместе со стальной платформой получалось почти 12 тонн. Всех трех ехидно прозвали Брюсами — в честь адвоката Спилберга Брюса Рамера, парня с железной хваткой.

Кадр из фильма Челюсти режиссера Стивена Спилберга
4 из 13

Вообще-то акул было три. Одна полностью герметичная, для подводных съемок и крупных планов. Две другие — с разрезанными боками, чтобы команда механиков, состоящая из четырех десятков человек, могла управлять конструкцией с другой стороны. Челюсти этих монстров были шириной около полутора метров, одна только голова весила почти 200 килограммов, а вместе со стальной платформой получалось почти 12 тонн. Всех трех ехидно прозвали Брюсами — в честь адвоката Спилберга Брюса Рамера, парня с железной хваткой.

© Universal Pictures (1975)
© Pixar, Walt Disney Pictures (2003)

Позже монстр из "Челюстей" станет прототипом для зубастой тигровой акулы по имени Брюс (в русском переводе — Бугра) из мультфильма "В поисках Немо": у него тоже проблемы с тем, чтобы в нужный момент захлопнуть пасть. Хищник очень хочет исправиться, стать вегетарианцем, но в какой-то момент срывается. Ну а любой показанный в кино над водой плавник автоматически считается отсылкой к фильму Спилберга — он навсегда застолбил за собой этот прием.

Кадр из мультфильма В поисках Немо
5 из 13

Позже монстр из "Челюстей" станет прототипом для зубастой тигровой акулы по имени Брюс (в русском переводе — Бугра) из мультфильма "В поисках Немо": у него тоже проблемы с тем, чтобы в нужный момент захлопнуть пасть. Хищник очень хочет исправиться, стать вегетарианцем, но в какой-то момент срывается. Ну а любой показанный в кино над водой плавник автоматически считается отсылкой к фильму Спилберга — он навсегда застолбил за собой этот прием.

© Pixar, Walt Disney Pictures (2003)
© Universal Pictures (1975)

Режиссер принципиально отказался снимать в павильонах студии, но выводить огромные махины на воду, тем более в открытое море, оказалось настоящей пыткой. У другого начинающего режиссера опустились бы руки, но Спилберг додумался свести присутствие монстра в кадре к минимуму. И это оказалось гениальным решением, позволившим фильму перейти из разряда проходных ужастиков в великое кино. В основном зритель видит жертв глазами акулы. И даже в финале, чтобы лишний раз не мучиться с горе-сооружением, придумали трюк с бочками: сброшенные с лодки, они стремительно несутся по волнам, потому что снизу их, словно пушинки, тянет за собой гигантский хищник. 

Кадр из фильма Челюсти
6 из 13

Режиссер принципиально отказался снимать в павильонах студии, но выводить огромные махины на воду, тем более в открытое море, оказалось настоящей пыткой. У другого начинающего режиссера опустились бы руки, но Спилберг додумался свести присутствие монстра в кадре к минимуму. И это оказалось гениальным решением, позволившим фильму перейти из разряда проходных ужастиков в великое кино. В основном зритель видит жертв глазами акулы. И даже в финале, чтобы лишний раз не мучиться с горе-сооружением, придумали трюк с бочками: сброшенные с лодки, они стремительно несутся по волнам, потому что снизу их, словно пушинки, тянет за собой гигантский хищник. 

© Universal Pictures (1975)
© Universal Pictures (1978)

Спилберг работал с Уильямсом еще не раз: он поручал ему музыку для "Инопланетянина", "Парка юрского периода", "Списка Шиндлера". А вот от услуг монтажера, почтенной Верны Филдс, получившей за "Челюсти" "Оскара", навсегда отказался — молодого режиссера сильно задело, что его успех многие критики приписывали этой даме.

Кадр из фильма Челюсти 2
7 из 13

Спилберг работал с Уильямсом еще не раз: он поручал ему музыку для "Инопланетянина", "Парка юрского периода", "Списка Шиндлера". А вот от услуг монтажера, почтенной Верны Филдс, получившей за "Челюсти" "Оскара", навсегда отказался — молодого режиссера сильно задело, что его успех многие критики приписывали этой даме.

© Universal Pictures (1978)
© AP Photo

Известных актеров в картине нет, но это сознательный выбор Спилберга, который хотел таким образом создать эффект документального кино. Особенно он намучился с исполнителем роли Квинта — Робертом Шоу, не расстававшимся с бутылкой. К нему приставили ассистентов режиссера, но актер умудрился споить и их. За 64 доллара в день на площадке с удовольствием подрабатывали местные жители — массовка на пляже.

Рой Шайдер и Ричард Дрейфусс в фильме Челюсти
8 из 13

Известных актеров в картине нет, но это сознательный выбор Спилберга, который хотел таким образом создать эффект документального кино. Особенно он намучился с исполнителем роли Квинта — Робертом Шоу, не расстававшимся с бутылкой. К нему приставили ассистентов режиссера, но актер умудрился споить и их. За 64 доллара в день на площадке с удовольствием подрабатывали местные жители — массовка на пляже.

© AP Photo
© Universal Pictures (1975)

Фильм "Челюсти" снимался по бестселлеру Питера Бенчли, который помогал в работе над картиной и даже сыграл одну из ролей — телевизионного репортера. Между литературным источником и экранизацией довольно много принципиальных различий. К примеру, финальная сцена: в романе акула-людоед умирает, истекая кровью, а в фильме ее зрелищно взрывают, хотя по законам физики это невозможно. 

Кадр из фильма Челюсти
9 из 13

Фильм "Челюсти" снимался по бестселлеру Питера Бенчли, который помогал в работе над картиной и даже сыграл одну из ролей — телевизионного репортера. Между литературным источником и экранизацией довольно много принципиальных различий. К примеру, финальная сцена: в романе акула-людоед умирает, истекая кровью, а в фильме ее зрелищно взрывают, хотя по законам физики это невозможно. 

© Universal Pictures (1975)
© Universal Pictures (1975)

Триллер спровоцировал явление, которое позже зоозащитники назвали "эффектом "Челюстей" — моряки и браконьеры стали истреблять акул тысячами. Война растянулась на несколько десятилетий. В 1997 году США даже ввели запрет на убийство больших белых акул, которые вообще-то редко нападают на людей первыми. По статистике, за последние пять лет в мире ежегодно фиксируется около 80 атак хищников, причем этот показатель снижается. Автор романа Питер Бенчли позже заделался экоактивистом и говорил, что никогда бы не написал книгу, зная о последствиях.

Кадр из фильма Челюсти
10 из 13

Триллер спровоцировал явление, которое позже зоозащитники назвали "эффектом "Челюстей" — моряки и браконьеры стали истреблять акул тысячами. Война растянулась на несколько десятилетий. В 1997 году США даже ввели запрет на убийство больших белых акул, которые вообще-то редко нападают на людей первыми. По статистике, за последние пять лет в мире ежегодно фиксируется около 80 атак хищников, причем этот показатель снижается. Автор романа Питер Бенчли позже заделался экоактивистом и говорил, что никогда бы не написал книгу, зная о последствиях.

© Universal Pictures (1975)
© Universal Pictures (1989)

На волне успеха ленты сняли множество продолжений — но в художественном плане между ними и первым фильмом, конечно, пропасть. Эти неудачные попытки потроллил Роберт Земекис в своей ленте "Назад в будущее 2". В сцене, где Марти впервые попадает из 80-х в далекий 2015 год, на фасаде кинотеатра висит афиша с призывом смотреть "Челюсти 19" Макса Спилберга (так зовут сына Стивена). Хотя сам режиссер сразу зарекся снимать об акуле-убийце сиквелы — работа над фильмом настолько вымотала его, что он даже не присутствовал на съемках последней сцены. С тех пор, кстати, суеверный Спилберг возвел это в традицию.

Кадр из фильма Назад в будущее 2
11 из 13

На волне успеха ленты сняли множество продолжений — но в художественном плане между ними и первым фильмом, конечно, пропасть. Эти неудачные попытки потроллил Роберт Земекис в своей ленте "Назад в будущее 2". В сцене, где Марти впервые попадает из 80-х в далекий 2015 год, на фасаде кинотеатра висит афиша с призывом смотреть "Челюсти 19" Макса Спилберга (так зовут сына Стивена). Хотя сам режиссер сразу зарекся снимать об акуле-убийце сиквелы — работа над фильмом настолько вымотала его, что он даже не присутствовал на съемках последней сцены. С тех пор, кстати, суеверный Спилберг возвел это в традицию.

© Universal Pictures (1989)
© Universal Pictures (1975)

Катастрофическое отставание от графика (пять месяцев вместо полутора) в итоге сработало режиссеру на руку. Релиз планировали в декабре, а перенесли на июнь следующего года. Это время традиционно считалось "мертвым". Пытаясь спасти фильм от провала, продюсеры решили крутить рекламу триллера по телевидению, чего раньше практически никто не делал, а также устроили одновременную премьеру в крупнейших кинотеатрах страны. Прежде показ нового фильма напоминал гастрольный тур: лента демонстрировалась в одном городе, через несколько недель неспешно переезжала в другой. "Челюсти" изменили эту устаревшую, растянутую во времени систему, положив начало эре "летних блокбастеров", на которые публика хлынула в кондиционированные кинотеатры.

Кадр из фильма Челюсти
12 из 13

Катастрофическое отставание от графика (пять месяцев вместо полутора) в итоге сработало режиссеру на руку. Релиз планировали в декабре, а перенесли на июнь следующего года. Это время традиционно считалось "мертвым". Пытаясь спасти фильм от провала, продюсеры решили крутить рекламу триллера по телевидению, чего раньше практически никто не делал, а также устроили одновременную премьеру в крупнейших кинотеатрах страны. Прежде показ нового фильма напоминал гастрольный тур: лента демонстрировалась в одном городе, через несколько недель неспешно переезжала в другой. "Челюсти" изменили эту устаревшую, растянутую во времени систему, положив начало эре "летних блокбастеров", на которые публика хлынула в кондиционированные кинотеатры.

© Universal Pictures (1975)
© 20th Century Fox Film Corporation (1977)

Бюджет картины творческая группа превысила на пять миллионов (больше заявленного в два раза). Однако деньги вернули уже за первые три недели проката, а итоговые сборы составили 470 миллионов долларов (только в США билетов продали на 260 миллионов). Символично, что обогнать "Челюсти" по доходам в американском кинопрокате смог только фильм режиссера, косвенно причастного к успеху коллеги, — Джорджа Лукаса. В 1977 году самой кассовой лентой в истории стали "Звездные войны", и Спилберг отправил милое письмо с поздравлениями приятелю, которого тоже когда-то "пожевала" знаменитая акула.

Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977)
13 из 13

Бюджет картины творческая группа превысила на пять миллионов (больше заявленного в два раза). Однако деньги вернули уже за первые три недели проката, а итоговые сборы составили 470 миллионов долларов (только в США билетов продали на 260 миллионов). Символично, что обогнать "Челюсти" по доходам в американском кинопрокате смог только фильм режиссера, косвенно причастного к успеху коллеги, — Джорджа Лукаса. В 1977 году самой кассовой лентой в истории стали "Звездные войны", и Спилберг отправил милое письмо с поздравлениями приятелю, которого тоже когда-то "пожевала" знаменитая акула.

© 20th Century Fox Film Corporation (1977)
3800004
Культуралучшие фильмыКино и сериалыфильмыДжордж ЛукасСтивен Спилберг
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