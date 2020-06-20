Песков оценил отношения Москвы и Минска

По его словам, в Москве убеждены, что наличие этих проблем никоим образом не будет сказываться на союзническом характере отношений двух стран.

"Мы знаем, что сейчас наши коллеги в Белоруссии работают в очень напряженных условиях президентской кампании. И мы желаем им провести успешные президентские выборы", - сказал Песков.