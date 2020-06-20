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Песков оценил отношения Москвы и Минска
Россия и Белоруссия, несмотря на ряд разногласий, остаются союзниками и терпеливо обсуждают все проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:50
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евразийский экономический союз
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политика
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РИА Новости
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353
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россия, евразийский экономический союз, дмитрий песков, белоруссия, политика

Песков оценил отношения Москвы и Минска

17:50 20.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МАГАДАН, 20 июн – РИА Новости. Россия и Белоруссия, несмотря на ряд разногласий, остаются союзниками и терпеливо обсуждают все проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Белоруссия – это наш ближайший союзник, страна, с которой нас объединяет и членство в интеграционных процессах, в таких, как ЕврАзЭС. Это страна, с которой у нас союзное государство. Это страна, с которой у нас, разумеется, есть проблемы по ряду параметров. Прежде всего, экономические разногласия. Это нормально. Объем и разновекторность наших отношений настолько велики, что это не может проходить без проблем. Поэтому мы терпеливо обсуждаем вместе все проблемы", - сказал Песков в эфире Первого канала.
По его словам, в Москве убеждены, что наличие этих проблем никоим образом не будет сказываться на союзническом характере отношений двух стран.
"Мы знаем, что сейчас наши коллеги в Белоруссии работают в очень напряженных условиях президентской кампании. И мы желаем им провести успешные президентские выборы", - сказал Песков.
Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.
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РоссияЕвразийский экономический союзДмитрий ПесковБелоруссияПолитика
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