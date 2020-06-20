Пандемия разъединила многие страны, считает Песков

"И все его зарубежные собеседники говорили с ним о взаимодействии в области борьбы с коронавирусом. Все говорили о необходимости единения усилий в плане антикризисных мер. Выработке единого сценария по антикризисным мерам. Путин с самого начала отстаивает необходимость взаимодействия на международном уровне и считает, что это абсолютно неотъемлемая часть процесса восстановления. Это коллективизм", - сообщил Песков.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что все страны изъявили готовность провести такую встречу, такие консультации. По дипломатическим каналам ведется согласование параметров такой встречи. Понятно, что пока в ближайшей перспективе ее провести невозможно, но, по крайней мере, мы уверенно идем к тому моменту, когда лидеры пяти государств соберутся, и обсудят, в том числе, вопросы этого коллективизма или дефицита коллективизма", - сообщил Песков.