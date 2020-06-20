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Пандемия разъединила многие страны, считает Песков
Пандемия COVID-19 разъединила многие страны, Россия в этих реалиях старалась помогать другим государствам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T18:02
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353
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Пандемия разъединила многие страны, считает Песков

18:02 20.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МАГАДАН, 20 июн – РИА Новости. Пандемия COVID-19 разъединила многие страны, Россия в этих реалиях старалась помогать другим государствам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пандемия никоим образом, к сожалению, необъяснимым образом не способствовала мировому единению. Напротив, она привела к антагонизации некоторых стран. Что касается России, то здесь у Путина была и остается абсолютно последовательная позиция. С самого начала, когда после Нового года прошедшего мы узнали о растущем количестве заболевших в Китае, Путин имел неоднократное общение с председателем КНР. И тогда Россия даже предложила помощь китайским товарищам, и эта помощь предлагалась другим странам", - сказал Песков в эфире Первого канала.
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По его словам, президент Владимир Путин за последние два месяца работал в режиме "очень высокой насыщенности телефонной дипломатии".
"И все его зарубежные собеседники говорили с ним о взаимодействии в области борьбы с коронавирусом. Все говорили о необходимости единения усилий в плане антикризисных мер. Выработке единого сценария по антикризисным мерам. Путин с самого начала отстаивает необходимость взаимодействия на международном уровне и считает, что это абсолютно неотъемлемая часть процесса восстановления. Это коллективизм", - сообщил Песков.
Он добавил, что президент инициировал встречу "пятерки" Совбеза ООН.
"Мы с удовлетворением отмечаем, что все страны изъявили готовность провести такую встречу, такие консультации. По дипломатическим каналам ведется согласование параметров такой встречи. Понятно, что пока в ближайшей перспективе ее провести невозможно, но, по крайней мере, мы уверенно идем к тому моменту, когда лидеры пяти государств соберутся, и обсудят, в том числе, вопросы этого коллективизма или дефицита коллективизма", - сообщил Песков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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