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В состав Северного флота войдет гидрографическое судно "Николай Скосырев"
Церемония поднятия флага на новом малом гидрографическом судне Северного флота "Николай Скосырев" пройдет в один из последних дней июня, сообщили в субботу в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:31
баренцево море
северный флот вмф россии
арктика
рыбинск
безопасность
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баренцево море, северный флот вмф россии, арктика, рыбинск, безопасность

В состав Северного флота войдет гидрографическое судно "Николай Скосырев"

16:31 20.06.2020
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкМногофункциональное малое гидрографическое судно "Николай Скосырев" проекта 19910 для гидрографической службы Военно-морского флота РФ во время спуска на воду
Многофункциональное малое гидрографическое судно Николай Скосырев проекта 19910 для гидрографической службы Военно-морского флота РФ во время спуска на воду
© РИА Новости / Олег Смыслов
Перейти в фотобанк
Многофункциональное малое гидрографическое судно "Николай Скосырев" проекта 19910 для гидрографической службы Военно-морского флота РФ во время спуска на воду . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Церемония поднятия флага на новом малом гидрографическом судне Северного флота "Николай Скосырев" пройдет в один из последних дней июня, сообщили в субботу в пресс-службе СФ.
"Флаг гидрографии ВМФ России будет поднят на малом гидрографическом судне "Николай Скосырев" в один из последних дней июня. Экипаж судна и руководство гидрографической службы приступили к подготовке торжественной церемонии по поручению командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что государственные ходовые испытания судно завершило еще 14 июня.
"Николай Скосырев" построен на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно имеет водоизмещение около тысячи тонн, его корпус усилен до ледового класса, позволяющего плавать в разреженных льдах толщиной до 80 сантиметров. Автономность составляет от 15 до 25 суток, а дальность плавания — порядка двух тысяч миль. "Николай Скосырев" предназначен для выполнения гидрографических исследований и лоцманских работ в условиях Арктики в ближней и средней морской зоне и будет применяться в основном в акватории Баренцева моря.
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Баренцево мореСеверный флот ВМФ РоссииАрктикаРыбинскБезопасность
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