В состав Северного флота войдет гидрографическое судно "Николай Скосырев"

"Флаг гидрографии ВМФ России будет поднят на малом гидрографическом судне "Николай Скосырев" в один из последних дней июня. Экипаж судна и руководство гидрографической службы приступили к подготовке торжественной церемонии по поручению командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева", - говорится в сообщении.