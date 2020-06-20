В Ивановской области умер еще один пациент с коронавирусом

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Пациент в возрасте 79 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Пациент в возрасте 79 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ивановской области , общее число летальных случаев выросло в регионе до 35, сообщает облправительство.

По состоянию на 20 июня в Ивановской области зарегистрированы 3934 случая новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлен 81 диагноз. Из новых случаев - 66 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 14 человек. Один заболевший прибыл в регион из Москвы

"В официальную статистику летальных случаев за последние сутки вошел ещё один человек. Это пациент 79 лет из Иванова, как и в предыдущих случаях, у него имелись тяжелые сопутствующие заболевания. Течение болезни было быстрым, развилась двусторонняя пневмония", - говорится в сообщении.

Таким образом, в области скончались 35 пациентов с подтвержденным COVID-19.

За сутки выписаны 240 человек, всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 2275 пациентов.

В стационаре на данный момент находятся 762 человека, в том числе на койках с кислородом – 211 человек, на аппаратах ИВЛ – 13 пациентов.

Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.