https://ria.ru/20200620/1573235830.html
Трамп не будет требовать от своих сторонников надевать маски на митинге
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью порталу Axios, отрывки которого издание приводит на своем сайте, что маски являются "палкой о двух концах", и что... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:24
2020-06-20T16:24
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, сша, в мире
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
заявил в интервью порталу Axios, отрывки которого издание приводит на своем сайте, что маски являются "палкой о двух концах", и что он не будет рекомендовать их для обязательного ношения на встрече с избирателями в Талсе
.
Митинг в Талсе, штат Оклахома
, станет первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса. Трамп с начала марта не проводил встречи с избирателями в своем излюбленном формате - на стадионах или крупных открытых площадках - из-за эпидемии коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи и координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс высказывали озабоченность относительно безопасности проведения митинга с участием 19 тысяч человек на закрытой арене.
"Я рекомендую, чтобы люди делали то, что захотят... Было время, когда люди думали, что от ношения маски только хуже. Я позволю людям принимать собственные решения", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, будет ли он требовать от своих сторонников на митинге наличия масок. Он отметил, что "необходимо возвращаться к своим жизням" и заверил, что "это совершенно безопасно".
"Я не чувствую, что я в опасности. Я встречался со столькими людьми, и вот он я, до сих пор сижу здесь", - сказал президент, отметив, что не намерен надевать маску, однако будет раздавать их пришедшим на митинг.
"Это самый заразный вирус, который когда-либо доводилось видеть. Я мог бы только взглянуть на вас, и вдруг у вас вирус. И наоборот", - заявил Трамп, комментируя новую вспышку коронавируса в Пекине
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.