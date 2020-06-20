Трамп не будет требовать от своих сторонников надевать маски на митинге

"Я рекомендую, чтобы люди делали то, что захотят... Было время, когда люди думали, что от ношения маски только хуже. Я позволю людям принимать собственные решения", - заявил Трамп, отвечая на вопрос о том, будет ли он требовать от своих сторонников на митинге наличия масок. Он отметил, что "необходимо возвращаться к своим жизням" и заверил, что "это совершенно безопасно".