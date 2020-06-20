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В Минске пригрозили ответственностью участникам несанкционированных акций
Массовые мероприятия, которые прошли в Минске, являются несанкционированными, ответственность за нарушение порядка их проведения понесут как организаторы, так и РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:16
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске пригрозили ответственностью участникам несанкционированных акций

16:16 20.06.2020
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© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск
© Depositphotos / 3114635_clashot
Минск . Архивное фото
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Массовые мероприятия, которые прошли в Минске, являются несанкционированными, ответственность за нарушение порядка их проведения понесут как организаторы, так и участники, сообщил замглавы Мингорисполкома Артем Цуран.
В Минске 18-19 июня прошли последние предвыборные пикеты по сбору подписей для выдвижения на президентских выборах политиков, альтернативных действующему главе государства Александру Лукашенко. Пикеты переросли в стихийные акции: сотни белорусов в разных районах Минска на протяжении двух дней выстраивались "цепочки солидарности", выражая поддержку, в том числе, оппозиционно настроенным активистам и политикам, которые были задержаны в ходе избирательной кампании. По уточненным данным не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", итогом "цепочек солидарности" в пятницу стало задержание в Минске правоохранителями более 100 граждан, в том числе восьми журналистов, многие из них к настоящему времени отпущены.
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
19 июня, 17:41
В Белоруссии начались аресты претендентов на пост главы государства
"Прошедшие в Минске 18 и 19 июня мероприятия являются массовыми и подпадают под закон "О массовых мероприятиях". Для проведения такого рода мероприятий на территории города организаторам необходимо заблаговременно обратиться в Мингорисполком и получить соответствующее разрешение. Однако никаких заявлений на этот счет к нам не поступало. Это значит, что мероприятия являются несанкционированными. И за нарушение порядка проведения массовых мероприятий ответственность несут как организаторы, так и участники массового мероприятия, - заявил Цуран, слова которого приводит пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа, вечером 19 июня завершился этап сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на высший государственный пост. В эту избирательную кампанию альтернативные Лукашенко претенденты в основном собирали подписи путем проведения пикетов, на некоторых из них люди выстраивались в очередь, чтобы поддержать выдвижение своего кандидата. При этом, по информации правозащитников, десятки активистов были задержаны и подвергнуты административным арестам или штрафам за нарушение порядка проведения массового мероприятия.
В июне Лукашенко назвал недопустимым, что его соперники превратили сбор подписей в несанкционированные, по его словам, митинги с нарушением законов и норм морали. На совещании в эту пятницу он заявил, что "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране", и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации.
Минск
Вчера, 08:54
Белорусские правозащитники сообщили о числе задержанных после пикетов
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Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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