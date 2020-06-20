В Минске пригрозили ответственностью участникам несанкционированных акций

МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Массовые мероприятия, которые прошли в Массовые мероприятия, которые прошли в Минске , являются несанкционированными, ответственность за нарушение порядка их проведения понесут как организаторы, так и участники, сообщил замглавы Мингорисполкома Артем Цуран.

В Минске 18-19 июня прошли последние предвыборные пикеты по сбору подписей для выдвижения на президентских выборах политиков, альтернативных действующему главе государства Александру Лукашенко . Пикеты переросли в стихийные акции: сотни белорусов в разных районах Минска на протяжении двух дней выстраивались "цепочки солидарности", выражая поддержку, в том числе, оппозиционно настроенным активистам и политикам, которые были задержаны в ходе избирательной кампании. По уточненным данным не зарегистрированного властями Белоруссии правозащитного центра "Весна", итогом "цепочек солидарности" в пятницу стало задержание в Минске правоохранителями более 100 граждан, в том числе восьми журналистов, многие из них к настоящему времени отпущены.

"Прошедшие в Минске 18 и 19 июня мероприятия являются массовыми и подпадают под закон "О массовых мероприятиях". Для проведения такого рода мероприятий на территории города организаторам необходимо заблаговременно обратиться в Мингорисполком и получить соответствующее разрешение. Однако никаких заявлений на этот счет к нам не поступало. Это значит, что мероприятия являются несанкционированными. И за нарушение порядка проведения массовых мероприятий ответственность несут как организаторы, так и участники массового мероприятия, - заявил Цуран, слова которого приводит пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа, вечером 19 июня завершился этап сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на высший государственный пост. В эту избирательную кампанию альтернативные Лукашенко претенденты в основном собирали подписи путем проведения пикетов, на некоторых из них люди выстраивались в очередь, чтобы поддержать выдвижение своего кандидата. При этом, по информации правозащитников, десятки активистов были задержаны и подвергнуты административным арестам или штрафам за нарушение порядка проведения массового мероприятия.