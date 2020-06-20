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На Украине в Виннице открылась платная камера СИЗО
Еще одна платная камера открылась в следственном изоляторе Винницы, сообщил в субботу министр юстиции Украины Денис Малюська. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:12
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РИА Новости
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денис малюська, винница, украина, в мире

На Украине в Виннице открылась платная камера СИЗО

16:12 20.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 июн – РИА Новости. Еще одна платная камера открылась в следственном изоляторе Винницы, сообщил в субботу министр юстиции Украины Денис Малюська.
Ранее Малюська предложил в рамках эксперимента в ряде СИЗО выделить камеры с улучшенными условиями, которыми можно будет воспользоваться за деньги. Эксперимент будет длиться до 2021 года. По истечении этого срока будет принято решение о законодательном закреплении такой услуги. Первые такие камеры заработали в Киеве в начале мая.
"Винница, СИЗО: одни сутки – 586 гривен (21,9 доллара), неделя – 2095 гривен (78,3 доллара), месяц – 3123 гривен (116,8 доллара)", - написал Малюьска в своем Facebook.
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Денис МалюськаВинницаУкраинаВ мире
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