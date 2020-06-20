https://ria.ru/20200620/1573235690.html
На Украине в Виннице открылась платная камера СИЗО
Еще одна платная камера открылась в следственном изоляторе Винницы, сообщил в субботу министр юстиции Украины Денис Малюська. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:12
2020-06-20T16:12
денис малюська
винница
украина
в мире
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3
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис малюська, винница, украина, в мире