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Ас-Сиси призвал войска быть готовыми к задачам за пределами Египта
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу в ходе осмотра западного военного округа на границе с Ливией приказал военным быть готовыми выполнить боевые... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:55
вс египта
абдель фаттах ас-сиси
ливия
египет
в мире
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вс египта, абдель фаттах ас-сиси, ливия, египет, в мире

Ас-Сиси призвал войска быть готовыми к задачам за пределами Египта

15:55 20.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
КАИР, 20 июн - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу в ходе осмотра западного военного округа на границе с Ливией приказал военным быть готовыми выполнить боевые задачи как в стране, так и за ее пределами.
Ас-Сиси осмотрел военные части ВВС Египта в присутствии главнокомандующего ВС Египта, главы генштаба ВС страны и других военачальников.
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В показанном гостелевидением Египта выступлении ас-Сиси заявил, что египетская армия является одной из сильнейших в регионе, но при этом "она защищает, а не угрожает". "Такова наша стратегия, она не изменится", - подчеркнул президент.
"Будьте готовы выполнить любую задачу в пределах границ Египта или вне их, если потребуется", - заявил ас-Сиси, обращаясь к военным.
Президент отметил высокий уровень технического оснащения армии и боевой готовности военных.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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ВС ЕгиптаАбдель Фаттах ас-СисиЛивияЕгипетВ мире
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