Над Коломной развернули знамя Победы площадью 375 квадратных метров

КОЛОМНА, 20 июн - РИА Новости. Самое большое в истории знамя Победы, которое когда-либо спускали парашютисты, развернули в небе над Самое большое в истории знамя Победы, которое когда-либо спускали парашютисты, развернули в небе над Коломной , передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Серию уникальных показательных прыжков с парашютом, посвященных празднованию 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, организовал холдинг "Технодинамика". В небе над Московской областью парашютисты развернули самое большое в истории Знамя Победы - площадью 375 квадратных метров, а также 600-метровый российский триколор", - рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга.

Десантирование проводилось с высоты 2200 метров на парашютах типа "крыло", разработанных "Технодинамикой". "Эти парашюты предназначены для десантирования с самолетов и вертолетов людей с большими грузами. Каждый купол в состоянии безопасно доставить на землю парашютиста с грузовым контейнером или тандем-пассажиром", - уточнили в холдинге.

Как сообщил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков, именно в годы войны начала бурно развиваться парашютная отрасль страны, ряд предприятий, входящих в холдинг "Технодинамика", уже тогда изготавливали парашюты для Красной Армии. "Парашюты ПД-41 и ПД-42м отшивались в Иваново и Солнечногорске. Хочу пожелать всем ветеранам, труженикам тыла крепкого здоровья и долголетия, а всем жителям нашей страны мирного неба над головой", - сказал Насенков.

Помимо Знамени Победы (площадью 15х25м) и флага Российской Федерации (20х30м), парашютисты развернули в небе флаги госкорпорации " Ростех " и входящего в нее холдинга "Технодинамика" (8х12м).