Над Коломной развернули знамя Победы площадью 375 квадратных метров

КОЛОМНА, 20 июн - РИА Новости. Самое большое в истории знамя Победы, которое когда-либо спускали парашютисты, развернули в небе над Коломной, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Серию уникальных показательных прыжков с парашютом, посвященных празднованию 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, организовал холдинг "Технодинамика". В небе над Московской областью парашютисты развернули самое большое в истории Знамя Победы - площадью 375 квадратных метров, а также 600-метровый российский триколор", - рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга.
Десантирование проводилось с высоты 2200 метров на парашютах типа "крыло", разработанных "Технодинамикой". "Эти парашюты предназначены для десантирования с самолетов и вертолетов людей с большими грузами. Каждый купол в состоянии безопасно доставить на землю парашютиста с грузовым контейнером или тандем-пассажиром", - уточнили в холдинге.
Как сообщил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков, именно в годы войны начала бурно развиваться парашютная отрасль страны, ряд предприятий, входящих в холдинг "Технодинамика", уже тогда изготавливали парашюты для Красной Армии. "Парашюты ПД-41 и ПД-42м отшивались в Иваново и Солнечногорске. Хочу пожелать всем ветеранам, труженикам тыла крепкого здоровья и долголетия, а всем жителям нашей страны мирного неба над головой", - сказал Насенков.
Помимо Знамени Победы (площадью 15х25м) и флага Российской Федерации (20х30м), парашютисты развернули в небе флаги госкорпорации "Ростех" и входящего в нее холдинга "Технодинамика" (8х12м).
Советник генерального директора "Технодинамики" по парашютостроению, парашютист-испытатель Сергей Хурсевич в свою очередь сообщил, что немногие парашютисты мира выполняют прыжки с флагами подобного размера. "Уникальным делает прыжок и вес флагов. Так, флаг России, вместе с грузом и системой крепления, весит более 120 килограммов. И это не считая специальной парашютной системы, надетой на спортсмена. Вес знамени Победы со всем необходимым снаряжением - более 110 килограммов", – пояснил он.