Путин поблагодарил тюменский Роспотребнадзор за создание обсерватора

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поблагодарил специалистов тюменского управления Роспотребнадзора за создание первого в стране обсерватора по коронавирусу для граждан, которых эвакуировали из Китая

Путин в субботу провел встречу с медицинскими работниками в режиме видеоконференции. Во время встречи начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев рассказал, как регион одним из первых столкнулся с распространением коронавируса и как был создан первый в стране обсерватор для эвакуированных из Китая.

"Я тоже хочу выразить вам слова благодарности и за работу в целом, но прежде всего за то, о чем вы только что сказали, а именно за создание этого первого обсерватора", - сказал Путин Летюшеву.

Президент сказал, что знает, как принималось решение о создании обсерватора именно в Тюменской области . Он добавил, что учитывался целый ряд обстоятельств, в том числе и хорошо подготовленный коллектив управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

"Вы первые с этим столкнулись, но зато и первый опыт получили", - добавил Путин. "В целом сработали со знаком качества, причем хорошего качества. Спасибо вам большое", - заключил президент.