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Путин поблагодарил тюменский Роспотребнадзор за создание обсерватора
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил специалистов тюменского управления Роспотребнадзора за создание первого в стране обсерватора по коронавирусу для... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, китай, тюменская область, общество

Путин поблагодарил тюменский Роспотребнадзор за создание обсерватора

14:37 20.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил специалистов тюменского управления Роспотребнадзора за создание первого в стране обсерватора по коронавирусу для граждан, которых эвакуировали из Китая.
Путин в субботу провел встречу с медицинскими работниками в режиме видеоконференции. Во время встречи начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев рассказал, как регион одним из первых столкнулся с распространением коронавируса и как был создан первый в стране обсерватор для эвакуированных из Китая.
Президент РФ Владимир Путин
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"Я тоже хочу выразить вам слова благодарности и за работу в целом, но прежде всего за то, о чем вы только что сказали, а именно за создание этого первого обсерватора", - сказал Путин Летюшеву.
Президент сказал, что знает, как принималось решение о создании обсерватора именно в Тюменской области. Он добавил, что учитывался целый ряд обстоятельств, в том числе и хорошо подготовленный коллектив управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
"Вы первые с этим столкнулись, но зато и первый опыт получили", - добавил Путин. "В целом сработали со знаком качества, причем хорошего качества. Спасибо вам большое", - заключил президент.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинКитайТюменская областьОбщество
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