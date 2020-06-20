В Москве 24 июня и 1 июля парковка будет бесплатной

24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам. По ссылке - информация об ограничениях движения в день Парада: https://t.co/JLTWDgFbvH