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В Москве 24 июня и 1 июля парковка будет бесплатной
В Москве можно будет бесплатно припарковать машину в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщил мэр... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:22
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
сергей собянин, москва, общество

В Москве 24 июня и 1 июля парковка будет бесплатной

12:11 20.06.2020 (обновлено: 12:22 20.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины на парковке в Москве
Машины на парковке в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машины на парковке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В Москве можно будет бесплатно припарковать машину в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам", - написал он в своем Twitter.
В пресс-службе департамента транспорта отметили, что бесплатными станут также парковки с тарифом 380 рублей в час.
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