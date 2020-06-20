В Алтайском крае успешно завершили посевную, несмотря на коронавирус

БАРНАУЛ, 20 июн - РИА Новости. Аграрии Аграрии Алтайского края , несмотря на пандемию коронавируса, выполнили весь комплекс весенних полевых работ в оптимальные агротехнические сроки, сообщает в субботу краевое правительство.

В минувшую пятницу на совещании с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, президент РФ Владимир Путин поблагодарил работников сельского хозяйства, которые обеспечивали бесперебойные поставки продовольствия и в сложных условиях эпидемии выполнили необходимый объем весенне-полевых работ, что закладывает основу будущего урожая.

"В том, что в сложных эпидемиологических условиях процесс был не прерван, сыграло роль решение федерального и регионального правительства включить отрасль АПК в число важнейших для жизнеобеспечения страны. Кроме того, не было остановлено субсидирование отрасли", - говорится в сообщении.

Власти Алтайского края констатируют, что в этом году на поддержку отрасли и сельских территорий региона предусмотрено более 3,9 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда сельхозтоваропроизводители получили. Кроме того, с начала года им одобрено льготных кредитов (ставка до 5% годовых) на 13,9 миллиарда рублей, в том числе на полевые работы 5,8 миллиарда. Комплекс мер позволил аграриям провести работы слаженно, а значит для получения будущего урожая все сделано по максимуму, отметили в правительстве края.

По данным минсельхоза Алтайского края на сегодняшний день в регионе завершен основной объем посевных работ. Плановые показатели по яровому севу выполнены. Он проведен на площади около 4,5 миллиона гектаров. Все сельхозкультуры в регионе занимают более 5,1 миллиона гектаров. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади около 3,3 миллиона гектаров, масличные - на площади порядка 1,1 миллиона гектаров.

"Сейчас в регионе ведут уход за посевами, а также кормозаготовительную кампанию. Учитывая то, что во многих территориях фиксируется дефицит влаги в почве, организованы летние посевы, в первую очередь, однолетних кормовых культур. Параллельно с полевым сезоном была организована бесперебойная отгрузка сырья как на местные перерабатывающие предприятия, так и в другие российские регионы. Например, Алтайский край выступил основным поставщиком гречихи и гречневой крупы в Москву , где наблюдался ажиотаж на этот вид продукции", - отмечают власти.

Большой спрос на сельхозсырье позволил Алтайскому краю выйти на комфортные для региона переходящие запасы зерна с прошлых лет. К середине июня 2020 года запасы зерновых сельхозкультур в крае оцениваются в 1,1 миллиона тонн. Такой фонд не будет давить на зерновой рынок, как это происходило в предыдущие годы (тогда запасы были 1,7-2,6 миллиона тонн) и аграрии могут рассчитывать на достойные цены на их продукцию, пояснили в правительстве.