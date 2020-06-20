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В Алтайском крае успешно завершили посевную, несмотря на коронавирус
Аграрии Алтайского края, несмотря на пандемию коронавируса, выполнили весь комплекс весенних полевых работ в оптимальные агротехнические сроки, сообщает в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T12:09
коронавирус в россии
алтайский край
экономика
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коронавирус в россии, алтайский край, экономика

В Алтайском крае успешно завершили посевную, несмотря на коронавирус

12:09 20.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПосевная
Посевная
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Посевная. Архивное фото
БАРНАУЛ, 20 июн - РИА Новости. Аграрии Алтайского края, несмотря на пандемию коронавируса, выполнили весь комплекс весенних полевых работ в оптимальные агротехнические сроки, сообщает в субботу краевое правительство.
В минувшую пятницу на совещании с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, президент РФ Владимир Путин поблагодарил работников сельского хозяйства, которые обеспечивали бесперебойные поставки продовольствия и в сложных условиях эпидемии выполнили необходимый объем весенне-полевых работ, что закладывает основу будущего урожая.
"В том, что в сложных эпидемиологических условиях процесс был не прерван, сыграло роль решение федерального и регионального правительства включить отрасль АПК в число важнейших для жизнеобеспечения страны. Кроме того, не было остановлено субсидирование отрасли", - говорится в сообщении.
Власти Алтайского края констатируют, что в этом году на поддержку отрасли и сельских территорий региона предусмотрено более 3,9 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда сельхозтоваропроизводители получили. Кроме того, с начала года им одобрено льготных кредитов (ставка до 5% годовых) на 13,9 миллиарда рублей, в том числе на полевые работы 5,8 миллиарда. Комплекс мер позволил аграриям провести работы слаженно, а значит для получения будущего урожая все сделано по максимуму, отметили в правительстве края.
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По данным минсельхоза Алтайского края на сегодняшний день в регионе завершен основной объем посевных работ. Плановые показатели по яровому севу выполнены. Он проведен на площади около 4,5 миллиона гектаров. Все сельхозкультуры в регионе занимают более 5,1 миллиона гектаров. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади около 3,3 миллиона гектаров, масличные - на площади порядка 1,1 миллиона гектаров.
"Сейчас в регионе ведут уход за посевами, а также кормозаготовительную кампанию. Учитывая то, что во многих территориях фиксируется дефицит влаги в почве, организованы летние посевы, в первую очередь, однолетних кормовых культур. Параллельно с полевым сезоном была организована бесперебойная отгрузка сырья как на местные перерабатывающие предприятия, так и в другие российские регионы. Например, Алтайский край выступил основным поставщиком гречихи и гречневой крупы в Москву, где наблюдался ажиотаж на этот вид продукции", - отмечают власти.
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Большой спрос на сельхозсырье позволил Алтайскому краю выйти на комфортные для региона переходящие запасы зерна с прошлых лет. К середине июня 2020 года запасы зерновых сельхозкультур в крае оцениваются в 1,1 миллиона тонн. Такой фонд не будет давить на зерновой рынок, как это происходило в предыдущие годы (тогда запасы были 1,7-2,6 миллиона тонн) и аграрии могут рассчитывать на достойные цены на их продукцию, пояснили в правительстве.
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Коронавирус в РоссииАлтайский крайЭкономика
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