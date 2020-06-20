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Распространение нового коронавируса
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В Тамбовской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом
Три мальчика оказались среди 55 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных выросло до 4265, сообщила администрация региона. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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тамбовская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество

В Тамбовской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом

09:48 20.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Три мальчика оказались среди 55 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных выросло до 4265, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 55 случаев коронавирусной инфекции.
Врач
18 июня, 10:08Распространение нового коронавируса
В Тамбовской области за сутки умерли две пациентки с COVID-19
"Из них: 23 мужчины, 29 женщин, 3 детей (мальчики 3, 8, 11 лет). Возраст взрослых от 22 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 55 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4265, из них 1504 - без клинических проявлений.
Выздоровели 2267 пациента, в том числе 1068 выписаны из стационара, 1199 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 18 человек.
На госпитализации в настоящее время находятся 505 человек, из них диагноз "пневмония" у 414 человек.
На карантине на дому под медицинским наблюдением – 3784 человека, из них с подтвержденным COVID-19 - 1475.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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