https://ria.ru/20200620/1573221320.html
В Тамбовской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом
Три мальчика оказались среди 55 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных выросло до 4265, сообщила администрация региона. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:48
2020-06-20T09:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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тамбовская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество
ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости.
Три мальчика оказались среди 55 новых пациентов с коронавирусом
в Тамбовской области
, общее число больных выросло до 4265, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 55 случаев коронавирусной инфекции.
"Из них: 23 мужчины, 29 женщин, 3 детей (мальчики 3, 8, 11 лет). Возраст взрослых от 22 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 55 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4265, из них 1504 - без клинических проявлений.
Выздоровели 2267 пациента, в том числе 1068 выписаны из стационара, 1199 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 18 человек.
На госпитализации в настоящее время находятся 505 человек, из них диагноз "пневмония" у 414 человек.
На карантине на дому под медицинским наблюдением – 3784 человека, из них с подтвержденным COVID-19 - 1475.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.