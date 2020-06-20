В Тамбовской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Три мальчика оказались среди 55 новых пациентов с Три мальчика оказались среди 55 новых пациентов с коронавирусом Тамбовской области , общее число больных выросло до 4265, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 55 случаев коронавирусной инфекции.

"Из них: 23 мужчины, 29 женщин, 3 детей (мальчики 3, 8, 11 лет). Возраст взрослых от 22 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 55 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4265, из них 1504 - без клинических проявлений.

Выздоровели 2267 пациента, в том числе 1068 выписаны из стационара, 1199 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 18 человек.

На госпитализации в настоящее время находятся 505 человек, из них диагноз "пневмония" у 414 человек.

На карантине на дому под медицинским наблюдением – 3784 человека, из них с подтвержденным COVID-19 - 1475.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.