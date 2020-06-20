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В Индонезии десять человек пропали при опрокидывании судна
Десять человек пропали без вести при опрокидывании небольшого судна в районе Зондского пролива в западной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T09:45
2020-06-20T16:13
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РИА Новости
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РИА Новости
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индонезия, в мире
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Десять человек пропали без вести при опрокидывании небольшого судна в районе Зондского пролива в западной части Индонезии
, сообщает агентство Синьхуа
со ссылкой на спасателей.
Представитель Национального поисково-спасательного управления Юсуф Латиф заявил агентству, что судно KM Puspita Jaya потерпело крушение в четверг недалеко от вулкана Кракатау. К месту происшествия отправились десятки спасателей. На борту судна, по его словам, находилось 16 человек, шестеро из них спасены.
"Десять человек пропали без вести, наши сотрудники ведут их поиски", — заявил агентству представитель ведомства.
Спасательно-поисковая операция продолжается и в субботу.
В свою очередь, агентство Франс Пресс
отмечает, что на борту судна находились рыбаки. Крушение произошло из-за бушевавших сильных волн, добавил Латиф.