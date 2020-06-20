В Индонезии десять человек пропали при опрокидывании судна

Представитель Национального поисково-спасательного управления Юсуф Латиф заявил агентству, что судно KM Puspita Jaya потерпело крушение в четверг недалеко от вулкана Кракатау. К месту происшествия отправились десятки спасателей. На борту судна, по его словам, находилось 16 человек, шестеро из них спасены.