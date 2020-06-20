Врио главы ЕАО рассказал, как регион предотвратил рост случаев COVID-19

Он отметил, что на 18 июня в области выявлены 368 случаев заболевания COVID-19, большая часть – 256 человек – выздоровели. Всего в регионе 158,3 тысячи жителей. С точки зрения статистики, доля заболевших невелика. Достичь этого удалось благодаря вовремя принятым мерам.

По его словам, в регионе были приняты "стандартные, но эффективные меры". Введен режим самоизоляции, приостановлена деятельность общественных и торговых заведений. Продуктивными стали акции по раздаче бесплатных масок и перчаток.

"На улицах региона всем жителям были розданы свыше 600 тысяч бесплатных масок и 50 тысяч перчаток. Как раз в тот момент, когда их не было в продаже, нам удалось найти спонсоров и закупить эти средства защиты", - сказал собеседник.