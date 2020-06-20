https://ria.ru/20200620/1573219083.html
Врио главы ЕАО рассказал, как регион предотвратил рост случаев COVID-19
Вовремя принятые меры, в том числе закрытие границ с КНР и бесплатная раздача масок и перчаток помогли сдержать рост количества заболевших новой коронавирусной... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:24
2020-06-20T10:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ростислав гольдштейн
еврейская автономная область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ростислав гольдштейн, еврейская автономная область
ХАБАРОВСК, 20 июн – РИА Новости.
Вовремя принятые меры, в том числе закрытие границ с КНР и бесплатная раздача масок и перчаток помогли сдержать рост количества заболевших новой коронавирусной инфекцией в Еврейской автономной области
, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн
.
Он отметил, что на 18 июня в области выявлены 368 случаев заболевания COVID-19, большая часть – 256 человек – выздоровели. Всего в регионе 158,3 тысячи жителей. С точки зрения статистики, доля заболевших невелика. Достичь этого удалось благодаря вовремя принятым мерам.
"Считаю, что вовремя принятые меры (повлияли на статистику - ред.). У нас ведь больше 500 километров границы с Китаем
! Мы сразу обратились к федеральному центру с просьбой о закрытии государственных пунктов пропуска с КНР. Стали одним из первых субъектов РФ, кто принял такие меры. За счёт этого удалось отсечь приток инфицированных из-за пределов России", - сказал Гольдштейн.
По его словам, в регионе были приняты "стандартные, но эффективные меры". Введен режим самоизоляции, приостановлена деятельность общественных и торговых заведений. Продуктивными стали акции по раздаче бесплатных масок и перчаток.
"На улицах региона всем жителям были розданы свыше 600 тысяч бесплатных масок и 50 тысяч перчаток. Как раз в тот момент, когда их не было в продаже, нам удалось найти спонсоров и закупить эти средства защиты", - сказал собеседник.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф