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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 160 больных COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 511 человек, из них у 161 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T08:19
светлана краснова (врач)
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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светлана краснова (врач), москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 160 больных COVID-19

08:19 20.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна
Врач у окна
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 511 человек, из них у 161 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"В больнице 511 человек (в том числе 21 в реанимации), из них: 230 человек с подозрением на COVID/161 случай подтвержден лабораторно, из них: 17/14 детей, 15/15 беременных, рожениц и родильниц, 12/11 человек в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она добавила, что в больницу поступили 56 человек, из них 19 с коронавирусом. Выписаны 100 человек, из них 40 с выздоровлением по COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Светлана Краснова (врач)МоскваОбщество
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