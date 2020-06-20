Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2

В МИД рассчитывают, что "Северный поток — 2" будет достроен

В МИД рассчитывают, что "Северный поток — 2" будет достроен

В начале июня американское сенаторы-республиканцы заявили, что газопровод угрожает национальной безопасности США, и внесли в Сенат предложение о расширении санкций. Законодатели хотят распространить ограничения на компании, занимающиеся страхованием кораблей-трубоукладчиков.