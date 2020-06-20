Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573217476.html
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
У США почти нет возможности повлиять на остановку строительства "Северного потока — 2", пишет Die Welt. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T03:56
россия
северный поток — 2
газпром
сша
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571109338_0:0:2996:1685_1400x0_80_0_0_f1a629e856c6f1102bdc6e25bc56c0c6.jpg
https://ria.ru/20200618/1573121960.html
8
россия
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571109338_0:0:2996:1685_1400x0_80_0_0_f1a629e856c6f1102bdc6e25bc56c0c6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571109338_68:0:2799:2048_1400x0_80_0_0_f4467ee077ce2a5c5a800ec3efb6c164.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571109338_91:0:2139:2048_1400x0_80_0_0_c4b458768f45969d52f09be8dd80f748.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, газпром, сша, украина, экономика

Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2

03:56 20.06.2020
4916
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский". Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У США почти нет возможности повлиять на остановку строительства "Северного потока — 2", пишет Die Welt.
Немецкое издание констатирует, что газопровод практически построен. Кроме того, Москва нашла способ обойти американские санкции: раньше судно "Академик Черский" принадлежало "Газпрому", что грозило российской компании проблемами, однако теперь судно записано на действующий в России фонд STIF. Таким образом, "Газпром" получает возможность достроить газопровод до конца, не опасаясь при этом наложения ограничений, подчеркивает Die Welt.
Здание Министерства иностранных дел РФ
18 июня, 13:48
В МИД рассчитывают, что "Северный поток — 2" будет достроен
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Соединенные Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В начале июня американское сенаторы-республиканцы заявили, что газопровод угрожает национальной безопасности США, и внесли в Сенат предложение о расширении санкций. Законодатели хотят распространить ограничения на компании, занимающиеся страхованием кораблей-трубоукладчиков.
108112316
Обсудить 8
РоссияСеверный поток — 2ГазпромСШАУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
В Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
Медсестра Надежда Жукова
В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат
На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
Актер Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
Акватория порта в Севастополе
В России прокомментировали продление санкций ЕС по Крыму
Аргентина
Аргентинские ученые просят дать допуск к российским архивам
Ящик с черешней
Агроном рассказала, нужно ли мыть ягоды
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Герман Геринг
РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии
Девушка на одной из улиц в Москве
Эксперт рассказал, почему необязательно ставить антивирус на смартфон
Актёр Владимир Долинский на церемонии прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым в Центральном доме кино в Москве
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит
Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
Самолет в небе
В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix
05:31В Германии за сутки выявили 601 случай коронавируса
05:18Facebook удалила пост Трампа с видеороликом за нарушение авторских прав
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
Лента новостейМолния