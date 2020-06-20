Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня

ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня, приглашение КНР все еще в силе, говорится в сообщении Госдепа, распространённом в пятницу вечером.
Кроме этого госдеп напомнил, что Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями.
Договор СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает в 2021 году, и США заявляют, что для его продления он должен включать Китай и целый ряд систем вооружений, которые ранее в договор не входили.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США провел анализ американских отчетов о соблюдении СССР и Россией обязательств в сфере контроля над вооружениями за 35 лет и пришел к выводу, что власти Советского Союза и РФ относились к своим обязательствам как к вариативным, говорится в опубликованном в пятницу документе на сайте госдепартамента.
Автором аналитической заметки выступает помощник госсекретаря по нераспространению Кристофер Форд.
"Москва позиционирует себя как готовую к переговорам и, действительно, начала потихоньку обсуждать с нами будущее концепций контроля над вооружениями во время стратегического диалога в январе 2020 года. Однако, к сожалению, история американских отчетов о соблюдении за последние 35 лет показывает, что Кремль был склонен относиться ко многим своим обязательствам и обещаниям в сфере контроля над вооружениями просто как к вариантам, особенно когда считает себя в конфронтационных отношениях с Соединенными Штатами и видит в обмане потенциальную выгоду", - говорится в заключении обзора.
По мнению Форда, за этот период были и этапы, когда Россия в большей степени соблюдала договоры, и этапы спада. С 2000-х годов Москва, считает автор доклада, вошла в "новый период агрессивного соперничества и несоблюдения обязательств".
"В то время, когда Соединенные Штаты стремятся создать новый трехсторонний механизм контроля над вооружениями, в соответствии с которым и Россия, и Китайская Народная Республика войдут в соглашение об ограничении ядерных арсеналов, чтобы предотвратить ядерную гонку вооружений, эти вызывающие беспокойство тренды в российских нарушениях представляют собой большой вызов", - пишет он.