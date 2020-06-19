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https://ria.ru/20200619/1573213459.html
Дрейф НАТО к границам России вынуждает принимать меры, заявили в Кремле
Россия всегда говорит об опасности последовательного дрейфа инфраструктуры НАТО в сторону своих границ, что вынуждает принимать меры по обеспечению... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T22:07
россия
нато
дмитрий песков
безопасность
в мире
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https://cdn23.img.ria.ru/images/156034/96/1560349658_0:266:3166:2047_1400x0_80_0_0_f1d04dc42a540a3fdb563b5640b7d678.jpg
https://ria.ru/20200619/1573213296.html
Похоже история повторяется и новый бункерный фюрер снова собирается напасть на Польшу, что бы потом воевать со всем миром.
34
гляди-ка, живой! а мы думали он нас осчастливит... а он опять метёт словами по привычке своей
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156034/96/1560349658_0:266:3166:2047_1400x0_80_0_0_f1d04dc42a540a3fdb563b5640b7d678.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, дмитрий песков, безопасность, в мире

Дрейф НАТО к границам России вынуждает принимать меры, заявили в Кремле

22:07 19.06.2020
3211
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротивоминный корабль НАТО
Противоминный корабль НАТО
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия всегда говорит об опасности последовательного дрейфа инфраструктуры НАТО в сторону своих границ, что вынуждает принимать меры по обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете о позиции Российской Федерации о нежелательности и опасности для нас последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. Нам это неприятно, и главное, что это вынуждает нас предпринимать меры гарантированного обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Песков в эфире Первого канала.
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Обсудить 5
РоссияНАТОДмитрий ПесковБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Похоже история повторяется и новый бункерный фюрер снова собирается напасть на Польшу, что бы потом воевать со всем миром.
19 июня, 23:14
Black Korobov
2221009
гляди-ка, живой! а мы думали он нас осчастливит... а он опять метёт словами по привычке своей
19 июня, 23:22
Сергей Ходор
1180005
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