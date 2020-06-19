https://ria.ru/20200619/1573213459.html
Дрейф НАТО к границам России вынуждает принимать меры, заявили в Кремле
Россия всегда говорит об опасности последовательного дрейфа инфраструктуры НАТО в сторону своих границ, что вынуждает принимать меры по обеспечению... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T22:07
2020-06-19T22:07
россия
нато
дмитрий песков
безопасность
в мире
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https://cdn23.img.ria.ru/images/156034/96/1560349658_0:266:3166:2047_1400x0_80_0_0_f1d04dc42a540a3fdb563b5640b7d678.jpg
https://ria.ru/20200619/1573213296.html
Black Korobov
Похоже история повторяется и новый бункерный фюрер снова собирается напасть на Польшу, что бы потом воевать со всем миром.
34
Сергей Ходор
гляди-ка, живой! а мы думали он нас осчастливит... а он опять метёт словами по привычке своей
24
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156034/96/1560349658_0:266:3166:2047_1400x0_80_0_0_f1d04dc42a540a3fdb563b5640b7d678.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, дмитрий песков, безопасность, в мире