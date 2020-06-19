Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573212388.html
В Свердловской области возобновят работу косметологи и массажисты
Косметологи, визажисты и организации, оказывающие услуги массажа и солярия, смогут возобновить свою работу, также фитнес-центрам разрешено проводить... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T21:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
евгений куйвашев
свердловская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569755235_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8932a9bbf3faa807aad9d73111aa6856.jpg
https://ria.ru/20200619/1573182425.html
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569755235_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_8932a9bbf3faa807aad9d73111aa6856.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569755235_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ddd931e0c1773fc3aedde1740bc1f5d8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569755235_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_495566bd7818f841501320e69460e265.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, евгений куйвашев, свердловская область, общество

В Свердловской области возобновят работу косметологи и массажисты

15:14 19.06.2020 (обновлено: 21:21 19.06.2020)
275
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДезинфекция ручки входной двери
Дезинфекция ручки входной двери
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Косметологи, визажисты и организации, оказывающие услуги массажа и солярия, смогут возобновить свою работу, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтвержден 10 501 случай заболевания. Всего врачи вылечили 5060 свердловчан, 64 человека скончались.
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Вчера, 13:10Распространение нового коронавируса
Назван необычный первичный симптом коронавируса
"После согласований со специалистами я принял решение разрешить работу косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
Губернатор добавил, что согласно подписанному им указу в регионе допускается проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта. Глава региона также напомнил, что, несмотря на смягчение ограничений, сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвгений КуйвашевСвердловская областьОбщество
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 57
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Петербурге умер лечивший больных COVID-19 врач больницы Святого Георгия
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками был обстрелян населенный пункт в Донбассе
При обстреле силовиками поселка в Донбассе поврежден дом, заявили в ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что людям нужно разъяснять важность карантина
Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Мурашко назвал число пациентов больниц во время пандемии
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил уровень угрозы со стороны Польши
Президент РФ Владимир Путин
Россия достойно ответила на угрозу эпидемии, заявил Путин
Виктор Бабарико
Белорусские правозащитники признали Бабарико и его сына политзаключенными
Молоток в зале судебных заседаний
Претендент на пост главы Белоруссии Губаревич получил 15 суток ареста
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании уточнили данные по числу жертв коронавируса
Онлайн-консультация с доктором
Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
Авианосец ВМС США Теодор Рузвельт
СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Назван необычный первичный симптом коронавируса
Машина скорой помощи
В трех отделениях пермской больницы ввели карантин из-за коронавируса
Ящик с черешней
Агроном рассказала, нужно ли мыть ягоды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Facebook объяснили удаление публикации Трампа с видеороликом
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
Лента новостейМолния