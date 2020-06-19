В Свердловской области возобновят работу косметологи и массажисты

Губернатор добавил, что согласно подписанному им указу в регионе допускается проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта. Глава региона также напомнил, что, несмотря на смягчение ограничений, сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим.