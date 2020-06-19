В Свердловской области возобновят работу косметологи и массажисты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Косметологи, визажисты и организации, оказывающие услуги массажа и солярия, смогут возобновить свою работу, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтвержден 10 501 случай заболевания. Всего врачи вылечили 5060 свердловчан, 64 человека скончались.
"После согласований со специалистами я принял решение разрешить работу косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
Губернатор добавил, что согласно подписанному им указу в регионе допускается проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта. Глава региона также напомнил, что, несмотря на смягчение ограничений, сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим.
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