Почти 90 тысяч человек приняли участие в тестовом онлайн-голосовании

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Почти 90 тысяч человек приняли участие в тестовом электронном голосовании, явка составила примерно 11%, сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Почти 90 тысяч человек приняли участие в тестовом электронном голосовании, явка составила примерно 11%, сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Мы сегодня проводили тестирование дистанционного электронного голосования, оно продолжалось два дня. Сейчас оно успешно завершено, идет расшифровка голосов. Приняло участие чуть менее 90 тысяч граждан из Москвы и Нижегородской области , явка примерно 11%. Сбоев во время онлайн-голосования зафиксировано не было, система отработала штатно", - рассказал Костырко.

Ранее Костырко заявил, что к тестированию допущено примерно 830 тысяч человек. Он отметил, что явка на этом тестировании ожидается порядка 40-50%.

В ходе тестового онлайн-голосования, система которого будет использоваться при голосовании по поправкам в конституцию, москвичам предложили ответить на вопрос, что важнее для Москвы: создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.

Как заявил заместитель председателя общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов , систему онлайн-голосования не удалось взломать.

"Систему не удалось сломать, были какие-то слабые попытки, но ничего серьезного. Атак не было в отличие от выборов в Мосгордуму и от тестирования перед Мосгордумой", - рассказал Венедиктов. Ранее он объявил награду в 2 миллиона рублей тому, кто сможет взломать систему электронного голосования.

По его словам, минувшей ночью были сымитированы несколько атак - они тоже были неудачные. При этом Венедиктов отметил, что часть от 2 миллионов рублей, которые были объявлены в качестве награды за взлом системы, будет направлена на премирование кандидатов от рабочей группы, а вторая часть - на премии самым активным журналистам, освещающим голосование.

Тест-голосование проходило с помощью онлайн-платформы 2020og.ru с 08.00 18 июня до 20.00 19 июня. Чтобы проголосовать, нужно было авторизоваться на портале при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.