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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573211287.html
Почти 90 тысяч человек приняли участие в тестовом онлайн-голосовании
Почти 90 тысяч человек приняли участие в тестовом электронном голосовании, явка составила примерно 11%, сообщил журналистам начальник управления по... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:05
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, москва, нижегородская область, общество

Почти 90 тысяч человек приняли участие в тестовом онлайн-голосовании

20:36 19.06.2020 (обновлено: 23:05 19.06.2020)
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© пресс-служба Мэра и Правительства МосквыИнтернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
© пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Почти 90 тысяч человек приняли участие в тестовом электронном голосовании, явка составила примерно 11%, сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
"Мы сегодня проводили тестирование дистанционного электронного голосования, оно продолжалось два дня. Сейчас оно успешно завершено, идет расшифровка голосов. Приняло участие чуть менее 90 тысяч граждан из Москвы и Нижегородской области, явка примерно 11%. Сбоев во время онлайн-голосования зафиксировано не было, система отработала штатно", - рассказал Костырко.
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Новом Арбате в Москве
18 июня, 15:48Голосование по поправкам в Конституцию
Попыток взлома системы онлайн-голосования в Москве не фиксировалось
Ранее Костырко заявил, что к тестированию допущено примерно 830 тысяч человек. Он отметил, что явка на этом тестировании ожидается порядка 40-50%.
В ходе тестового онлайн-голосования, система которого будет использоваться при голосовании по поправкам в конституцию, москвичам предложили ответить на вопрос, что важнее для Москвы: создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.
Как заявил заместитель председателя общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, систему онлайн-голосования не удалось взломать.
"Систему не удалось сломать, были какие-то слабые попытки, но ничего серьезного. Атак не было в отличие от выборов в Мосгордуму и от тестирования перед Мосгордумой", - рассказал Венедиктов. Ранее он объявил награду в 2 миллиона рублей тому, кто сможет взломать систему электронного голосования.
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Вчера, 21:48Голосование по поправкам в Конституцию
Москвичи подали более миллиона заявлений на онлайн-голосование
По его словам, минувшей ночью были сымитированы несколько атак - они тоже были неудачные. При этом Венедиктов отметил, что часть от 2 миллионов рублей, которые были объявлены в качестве награды за взлом системы, будет направлена на премирование кандидатов от рабочей группы, а вторая часть - на премии самым активным журналистам, освещающим голосование.
Тест-голосование проходило с помощью онлайн-платформы 2020og.ru с 08.00 18 июня до 20.00 19 июня. Чтобы проголосовать, нужно было авторизоваться на портале при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Вчера, 20:23Голосование по поправкам в Конституцию
В Москве завершилось тестирование системы для электронного голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМоскваНижегородская областьОбщество
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