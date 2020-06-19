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При обстреле силовиками поселка в Донбассе поврежден дом, заявили в ЛНР
Украинские силовики в пятницу обстреляли населенный пункт Голубовское в самопровозглашенной Луганской народной республике, поврежден жилой дом, заявил... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:31
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
бмп-2
в мире
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луганская народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:228:3072:1956_1400x0_80_0_0_776f3f0c33b2c429bd9387bfa3b9038d.jpg
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РИА Новости
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353
60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, бмп-2, в мире

При обстреле силовиками поселка в Донбассе поврежден дом, заявили в ЛНР

15:30 19.06.2020 (обновлено: 20:31 19.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми украинскими силовиками был обстрелян населенный пункт в Донбассе
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками был обстрелян населенный пункт в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли населенный пункт Голубовское в самопровозглашенной Луганской народной республике, поврежден жилой дом, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня боевики 93-й бригады (украинских силовиков - ред.)… подвергли обстрелу населенный пункт Голубовское из вооружения БМП-2. В результате обстрела разрушение получил жилой дом", - заявил Осадчий.
По его словам, украинские силовики выпустили по поселку 20 снарядов, дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
"Факт обстрела населенного пункта Голубовское задокументирован, материалы переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93-й бригады (Дмитрия) Брыжинского", - заявил представитель оборонного ведомства республики.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаБМП-2В мире
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