При обстреле силовиками поселка в Донбассе поврежден дом, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли населенный пункт Голубовское в самопровозглашенной Луганской народной республике, поврежден жилой дом, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"Сегодня боевики 93-й бригады (украинских силовиков - ред.)… подвергли обстрелу населенный пункт Голубовское из вооружения БМП-2. В результате обстрела разрушение получил жилой дом", - заявил Осадчий.
По его словам, украинские силовики выпустили по поселку 20 снарядов, дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
"Факт обстрела населенного пункта Голубовское задокументирован, материалы переданы в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 93-й бригады (Дмитрия) Брыжинского", - заявил представитель оборонного ведомства республики.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения