https://ria.ru/20200619/1573210754.html
Подмосковные МФЦ с 25 июня будут работать в полном объеме
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому МФЦ в Подмосковье заработают с 25 июня в полном объёме, но по предварительной... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:24
2020-06-19T20:24
распространение нового коронавируса
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мфц (многофункциональный центр)
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андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мфц (многофункциональный центр), коронавирусы, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество