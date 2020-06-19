Подмосковные МФЦ с 25 июня будут работать в полном объеме

"Андрей Воробьёв подписал постановление, смягчающее в Подмосковье ряд действующих из-за коронавируса ограничений. С 25.06.2020 ... возобновляется очный прием в МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг в полном объеме, но по предварительной записи", - говорится в сообщении.