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Подмосковные МФЦ с 25 июня будут работать в полном объеме
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому МФЦ в Подмосковье заработают с 25 июня в полном объёме, но по предварительной... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:24
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андрей воробьев
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Подмосковные МФЦ с 25 июня будут работать в полном объеме

20:24 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому МФЦ в Подмосковье заработают с 25 июня в полном объёме, но по предварительной записи, сообщается в Telegram-канале главы региона.
"Андрей Воробьёв подписал постановление, смягчающее в Подмосковье ряд действующих из-за коронавируса ограничений. С 25.06.2020 ... возобновляется очный прием в МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг в полном объеме, но по предварительной записи", - говорится в сообщении.
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