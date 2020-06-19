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Встреча контактной группы по Донбассу в видеорежиме пройдет 25 июня
Переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут в видеорежиме 25 июня, 23 июня состоятся переговоры рабочих подгрупп, сообщили в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:07
ситуация в днр и лнр
мид днр
донбасс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

Встреча контактной группы по Донбассу в видеорежиме пройдет 25 июня

19:07 19.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут в видеорежиме 25 июня, 23 июня состоятся переговоры рабочих подгрупп, сообщили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республике.
"Во вторник, 23 июня, состоятся видеоконференции профильных групп. В четверг, 25 июня, состоится видеоконференция контактной группы", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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