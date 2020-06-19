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Канада разочарована обвинением двух ее граждан в шпионаже в Китае
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны разочарованы решением прокуратуры КНР предъявить обвинения в шпионаже двум канадским гражданам... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T19:04
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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джастин трюдо, мид кнр, huawei technologies, канада, китай, в мире

Канада разочарована обвинением двух ее граждан в шпионаже в Китае

19:04 19.06.2020
180
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны разочарованы решением прокуратуры КНР предъявить обвинения в шпионаже двум канадским гражданам Майклу Ковригу и Майклу Спэйвору.
"Конечно, мы разочарованы решением и следующим шагом, принятым Китаем по делу двух Майклов", - заявил Трюдо на пресс-конференции.
По его словам, канадские власти по-прежнему выражают недовольство задержанием канадцев и будут добиваться их освобождения и возвращения в Канаду. Трюдо подчеркнул, что Канада будет работать над этим вопросом не только напрямую с Китаем, но и c союзниками по всему миру.
Ранее китайские власти оповестили посольство Канады о расследовании в отношении двух ее граждан, которые подозреваются в подрыве национальной безопасности Китая - Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Оба были задержаны. СМИ предполагали, что арест канадцев проведен в отместку за арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
В середине мая МИД КНР подтвердил, что двое граждан Канады были арестованы по решению правоохранительных органов Китая по подозрению в разведывательной деятельности и краже информации, содержащей государственную тайну. В пятницу стало известно, что прокуратура Китая предъявила официальные обвинения Ковригу и Спэйвору в шпионаже и разведывательной деятельности.
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Джастин ТрюдоМИД КНРHuawei TechnologiesКанадаКитайВ мире
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