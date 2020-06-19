Канада разочарована обвинением двух ее граждан в шпионаже в Китае

"Конечно, мы разочарованы решением и следующим шагом, принятым Китаем по делу двух Майклов", - заявил Трюдо на пресс-конференции.

Ранее китайские власти оповестили посольство Канады о расследовании в отношении двух ее граждан, которые подозреваются в подрыве национальной безопасности Китая - Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Оба были задержаны. СМИ предполагали, что арест канадцев проведен в отместку за арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.