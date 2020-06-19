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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200619/1573207260.html
Более 200 земельных участков проверит земконтроль Подмосковья
Более 200 земельных участков федеральной собственности осмотрит земельный контроль Московской области до конца года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье), экономика

Более 200 земельных участков проверит земконтроль Подмосковья

18:57 19.06.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЗдание Дома правительства Московской области в Мякининской пойме на берегу Москвы-реки в Красногорске
Здание Дома правительства Московской области в Мякининской пойме на берегу Москвы-реки в Красногорске
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 200 земельных участков федеральной собственности осмотрит земельный контроль Московской области до конца года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
Проверка пройдет в рамках соглашения о взаимодействии правительства Московской области и территориального управления Росимущества в Московской области
"До конца года планируется осмотреть 200 земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Результаты осмотров поступят в Росимущество для принятия решения о дальнейшем использовании недвижимости или передаче в региональную или муниципальную собственность с целью вовлечения в хозяйственный оборот и реализации социально-экономических проектов на территории Подмосковья", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
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