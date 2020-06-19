https://ria.ru/20200619/1573207260.html
Более 200 земельных участков проверит земконтроль Подмосковья
Более 200 земельных участков федеральной собственности осмотрит земельный контроль Московской области до конца года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:57
2020-06-19T18:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571675395_95:383:2955:1992_1400x0_80_0_0_542bae60b832471a9ad43c632c0d03f7.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571675395_95:383:2955:1992_1400x0_80_0_0_542bae60b832471a9ad43c632c0d03f7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571675395_335:97:2937:2048_1400x0_80_0_0_43278c8fc24bc67a1c96a97271151636.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571675395_546:0:2594:2048_1400x0_80_0_0_88ae0a79022cbcd09433e00fe6307de6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика