Более 200 земельных участков проверит земконтроль Подмосковья

Проверка пройдет в рамках соглашения о взаимодействии правительства Московской области и территориального управления Росимущества в Московской области

"До конца года планируется осмотреть 200 земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Результаты осмотров поступят в Росимущество для принятия решения о дальнейшем использовании недвижимости или передаче в региональную или муниципальную собственность с целью вовлечения в хозяйственный оборот и реализации социально-экономических проектов на территории Подмосковья", - приводятся слова главы ведомства Натальи Адигамовой.