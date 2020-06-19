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В трех отделениях пермской больницы ввели карантин из-за коронавируса
Карантин введен в трёх отделениях пермской больницы имени Тверье, коронавирус подтвержден у 28 медработников больницы и 34 пациентов медучреждения, сообщил... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пермский край

В трех отделениях пермской больницы ввели карантин из-за коронавируса

18:50 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Карантин введен в трёх отделениях пермской больницы имени Тверье, коронавирус подтвержден у 28 медработников больницы и 34 пациентов медучреждения, сообщил краевой минздрав.
"Закрыты на приём и выписку 9, 10 и 14 июня отделения экстренной хирургии, неврологии, анестезиологии и реанимации в связи с выявлением коронавирусной инфекцией у пациента и сотрудников. Также COVID-19 выявлен у пациента терапевтического отделения. На данный момент COVID-19 подтвержден у 28 сотрудников медучреждения и 34 пациентов", — говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что 113 пациентов были переведены в обсервацию и находятся под наблюдением врачей. Еще 34 медика и 141 больной изолированы в своих домах.
Ранее режим карантина также был объявлен в родильном отделении больницы имени Тверье, а в средине мая аналогичные меры вводились в четырех отделениях этого медучреждения.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 3001 случай заражения COVID-19, выздоровели 1696 человек, 106 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,5 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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