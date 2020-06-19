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Трамп заявил, что удаленное голосование ставит выборы под угрозу
Президент США Дональд Трамп заявил, что удаленное голосование ставит выборы под угрозу. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:49
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп заявил, что удаленное голосование ставит выборы под угрозу

18:49 19.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что удаленное голосование ставит выборы под угрозу.
Многие штаты США принимают законы и ведут приготовления к возможному голосованию по почте на выборах в ноябре, когда Трампу предстоит переизбираться на второй срок. В качестве причины удаленного голосования называют эпидемию коронавируса. В некоторых штатах, таких как Вашингтон, голосование по почте уже стало основной или даже единственной формой голосования. Трамп удаленному голосованию не доверяет, считая, что оно может быть подвержено фальсификациям.
В интервью Politico в пятницу Трамп напомнил, что его предвыборный штаб ведут многочисленные суды с целью ограничить заочное голосование.
"Самый большой риск для меня — это что мы не выиграем иски. У нас идет много исков по всей стране. Если мы не выиграем эти иски, то, я думаю, это поставит выборы под угрозу", - сказал Трамп.
Президента США спросили, станет ли он подвергать сомнению результат выборов, если бюллетеней, пришедших по почте, будет много. Журналист также уточнил, примет ли Трамп результаты независимо от того, какими они будут.
"На второй вопрос ответить никак не возможно, не так ли? Хиллари (Клинтон) постоянно говорила, что примет (результаты), и они так никогда их и не приняли. Знаете, она ведь тоже проиграла, и неплохо проиграла", - сказал Трамп.
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В интервью Fox News на этой неделе Трамп заявлял, что если его не переизберут, он не будет пытаться удержаться у власти и займется "чем-нибудь другим". Одновременно Трамп резко раскритиковал своего соперника-демократа Джо Байдена, который предположил, что Трампа из Белого дома смогут вывести лишь военные.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
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