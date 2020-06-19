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Распространение нового коронавируса
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В Швейцарии за сутки выявили 17 новых случаев COVID-19
За сутки 17 новых зараженный COVID-19 выявлены в Швейцарии, с момента вспышки в стране заболели 31 217 человек, заявили в пятницу в Федеральном офисе... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:36
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коронавирус covid-19, коронавирусы, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии за сутки выявили 17 новых случаев COVID-19

18:36 19.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки 17 новых зараженный COVID-19 выявлены в Швейцарии, с момента вспышки в стране заболели 31 217 человек, заявили в пятницу в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 19 июня, за сутки в стране были зарегистрированы 17 новых заражений (17 накануне), двое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 31 217 человек, всего скончалось 1680 человек.
Всего с начала эпидемии было проведено 493 843 тестов на выявление COVID-19. Вирус был найден в 8% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.
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Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с количеством участников до 1000 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
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