В Швейцарии за сутки выявили 17 новых случаев COVID-19

По данным на 19 июня, за сутки в стране были зарегистрированы 17 новых заражений (17 накануне), двое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 31 217 человек, всего скончалось 1680 человек.

Всего с начала эпидемии было проведено 493 843 тестов на выявление COVID-19. Вирус был найден в 8% случаев.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.