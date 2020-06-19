Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573204421.html
В ЛНР заявили о ранении мирного жителя из-за обстрела силовиками
Житель самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела украинскими силовиками подконтрольного республике села Березовское, заявили РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:10
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
бмп-2
кировск
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1400x0_80_0_0_81de2978e152410e2e296317dcd30cd5.jpg
https://ria.ru/20200619/1573192305.html
луганская народная республика
кировск
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1400x0_80_0_0_81de2978e152410e2e296317dcd30cd5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_102:0:2833:2048_1400x0_80_0_0_799b8adf610f7350cf28f7eda36c7478.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_559:0:2357:1798_1400x0_80_0_0_a940d7834c8fcaf5c2b070bf4f14acd5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, бмп-2, кировск, украина, в мире

В ЛНР заявили о ранении мирного жителя из-за обстрела силовиками

18:10 19.06.2020
150
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Житель самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела украинскими силовиками подконтрольного республике села Березовское, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее народная милиция ЛНР заявила об обстреле поселка Голубовское в Донбассе в пятницу, во время которого был поврежден жилой дом.
"В 15.20 (совпадает с мск) в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины с направления населенного пункта Орехово (под контролем ВС Украины, - ред.) по населенному пункту Березовское с применением БМП-2 (25 выстрелов), получил ранение мужчина 1982 года рождения", - заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.
По данным ведомства, мужчина получил осколочное ранение шеи и позвоночника. Как уточняет СЦКК, пострадавший доставлен в центральную городскую многопрофильную больницу города Кировск, где ему была оказана неотложная медицинская помощь.
Военнослужащие в Донбассе
Вчера, 15:19
В ЛНР обвинили силовиков в размещении техники у линии соприкосновения
010070
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБМП-2КировскУкраинаВ мире
Рекомендуем
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов объяснил, почему не отменил парад Победы в Симферополе
Вид на город Воронеж
Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 28 июня
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил роль Минска как площадки для реализации Минских соглашений
Образцы стеклокерамики с добавлением хрома
Российские ученые придумали, как ускорить рост растений в теплицах
Выборы президента Белоруссии
Четвертый претендент на пост президента Белоруссии снялся с выборов
Конституция РФ
Эксперт оценил позицию Венецианской комиссии по поправкам
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Белоруссия ждет от России снятия ограничений на пересечение границы
Сервер
Учения по устойчивости рунета отложили из-за коронавируса
Конституция РФ
Эксперт прокомментировал позицию Венецианской комиссии по поправкам
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В СФ оценили возможное продление европейских санкций против России
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
В Пензенской области начали второй этап снятия ограничений по COVID-19
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
Десять новых случаев COVID-19 выявили в Греции за сутки
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Меркель призвали отказаться от "Северного потока — 2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
У проекта "Северный поток — 2" сменили директора
Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной съемкам фильма Брат-3
Адвокат прокомментировал сообщения о Барецком в машине Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Facebook объяснили удаление публикации Трампа с видеороликом
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
Лента новостейМолния