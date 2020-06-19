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Лавров оценил роль Минска как площадки для реализации Минских соглашений
Россия высоко оценивает конструктивную роль Белоруссии как площадки для реализации минских соглашений через контакты Киева с Донецком и Луганском, сказал глава... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T18:01
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
владимир макей
сергей лавров
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, владимир макей , сергей лавров, минск, белоруссия, оон, в мире

Лавров оценил роль Минска как площадки для реализации Минских соглашений

18:01 19.06.2020
317
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Россия высоко оценивает конструктивную роль Белоруссии как площадки для реализации минских соглашений через контакты Киева с Донецком и Луганском, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы также высоко оцениваем конструктивную роль Минска как площадки для реализации минского комплекса мер через прямые контакты киевских властей с представителями Донецка и Луганска", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
18 июня, 14:32
Опять от лукавого. Лавров оценил заявления Киева по Минским соглашениям
"Подтвердили безальтернативность полного и последовательного выполнения минских договоренностей, - добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
210102
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир МакейСергей ЛавровМинскБелоруссияООНВ мире
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