Лавров оценил роль Минска как площадки для реализации Минских соглашений

МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Россия высоко оценивает конструктивную роль Белоруссии как площадки для реализации минских соглашений через контакты Киева с Донецком и Луганском, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы также высоко оцениваем конструктивную роль Минска как площадки для реализации минского комплекса мер через прямые контакты киевских властей с представителями Донецка и Луганска", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.
"Подтвердили безальтернативность полного и последовательного выполнения минских договоренностей, - добавил он.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения