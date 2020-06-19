https://ria.ru/20200619/1573203354.html
На ж/д станциях Рижского направления выявлены 20 нарушений
Министерство транспорта Московской области зафиксировало 20 нарушений санитарно-технического состояния семи станций Рижского направления, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:56
2020-06-19T17:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155314/53/1553145351_0:18:3234:1837_1400x0_80_0_0_54fbca7f44780de932f611880f6985a8.jpg
https://ria.ru/20200619/1573197025.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155314/53/1553145351_0:18:3234:1837_1400x0_80_0_0_54fbca7f44780de932f611880f6985a8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155314/53/1553145351_379:0:3110:2048_1400x0_80_0_0_7227a7e58c3d21404c4e15304a755893.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155314/53/1553145351_720:0:2768:2048_1400x0_80_0_0_8f5e52cf4306c960c5c211b8e5c421ec.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости
. Министерство транспорта Московской области
зафиксировало 20 нарушений санитарно-технического состояния семи станций Рижского направления, говорится в сообщении ведомства.
Обследование прошло в четверг, 18 июня, на станциях: "Павшино", "Опалиха", "Нахабино", "Дедовск", "Истра", "Волоколамск" и "Красногорская".
"Всего было выявлено 20 нарушений - это несанкционированное скопление мусора, разрушение тротуарной плитки, не работающие лампы в переходах. Часть нарушений устранены в тот же день, а остальные нарушения будут устранены к 30 июня", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что всего с июня по ноябрь 2020 года запланировано обследовать 105 станций на 10 направлениях.