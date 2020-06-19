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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200619/1573203354.html
На ж/д станциях Рижского направления выявлены 20 нарушений
Министерство транспорта Московской области зафиксировало 20 нарушений санитарно-технического состояния семи станций Рижского направления, говорится в сообщении... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:56
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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московская область (подмосковье)

На ж/д станциях Рижского направления выявлены 20 нарушений

17:56 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевДачный поселок и электричка на рижском пригородном направление в Подмосковье
Дачный поселок и электричка на рижском пригородном направление в Подмосковье
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Министерство транспорта Московской области зафиксировало 20 нарушений санитарно-технического состояния семи станций Рижского направления, говорится в сообщении ведомства.
Обследование прошло в четверг, 18 июня, на станциях: "Павшино", "Опалиха", "Нахабино", "Дедовск", "Истра", "Волоколамск" и "Красногорская".
"Всего было выявлено 20 нарушений - это несанкционированное скопление мусора, разрушение тротуарной плитки, не работающие лампы в переходах. Часть нарушений устранены в тот же день, а остальные нарушения будут устранены к 30 июня", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что всего с июня по ноябрь 2020 года запланировано обследовать 105 станций на 10 направлениях.
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