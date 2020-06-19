На ж/д станциях Рижского направления выявлены 20 нарушений

"Всего было выявлено 20 нарушений - это несанкционированное скопление мусора, разрушение тротуарной плитки, не работающие лампы в переходах. Часть нарушений устранены в тот же день, а остальные нарушения будут устранены к 30 июня", - говорится в сообщении.